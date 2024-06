Versuchte Diebstähle aus PKW und Auffinden möglichen Diebesgutes

Speyer (ots) – In der Nacht zum Samstag, gegen 00.30 Uhr wurde das Stoffdach eines im Fliederweg in Speyer geparkten Cabrios durch unbekannte Täter aufgeschlitzt. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro

Darüber hinaus meldete ein Spaziergänger am Samstagmorgen gegen kurz nach halb 9 eine eingeschlagene Dreiecksscheibe eines BMW, welcher im Bereich des Angelhofer Altrheins geparkt sei. Nach Rücksprache mit dem in der Zwischenzeit wieder an seinem Fahrzeug angekommenen Fahrzeugführer wurde bekannt, dass dieser seinen PKW erst ca. eine halbe Stunde zuvor abgestellt hatte. Aus dem BMW wurde nichts entwendet.

Der Mitteiler beschrieb jedoch zusätzlich zwei Personen, welche sich zum Zeitpunkt seiner Feststellung im Bereich des PKW aufgehalten und anschließend entfernt hätten. Die beiden Personen, ein 21-Jähriger sowie ein 26-Jähriger, konnten im Nahbereich angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle ergaben sich konkrete Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung der beiden Männer. Es wird zudem geprüft, ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Taten im Dienstgebiet der Polizei Speyer verantwortlich sein könnten.

Die Polizei rät:

Vergewissern Sie sich stets, dass ihr Fahrzeug ordnungsgemäß

abgeschlossen wurde. Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug zurück.

Auch beispielsweise zurückgelassene Einkaufstaschen könnten das

Interesse möglicher Diebe wecken, weswegen auch diese

sichtgeschützt verstaut werden sollten.

Weiterhin bittet die Polizei Speyer Personen, die verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang machen, sich in solchen Fällen umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Nach Sachbeschädigung alkoholisiert von entwendeten Fahrrad gestürzt

Speyer (ots) – Gegen 16:50 Uhr am Sonntag konnte durch aufmerksame Zeugen beobachtet werden, wie ein Mann in der Wormser Landstraße ein unverschlossenes Fahrrad entwendete. Mit diesem Fahrrad fuhr der 34-jährige Täter auf dem Fahrradweg in Richtung Stadtmitte davon. Hierbei trat der Mann während der Fahrt gegen den Außenspiegel eines geparkten PKW und kam anschließend zu Fall.

Durch den Sturz verletzte sich der 34-Jährige und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Da von dem Täter Alkoholgeruch ausging, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 500 Euro

Der Eigentümer des entwendeten Fahrrads ist bislang nicht bekannt. Es handelt sich um ein türkisfarbenes Damenrad der Marke „BTWIN“. Die Polizei Speyer bittet die oder den rechtmäßigen Eigentümer, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Das Fahrrad kann gegen einen Eigentumsnachweis ausgehändigt werden.

Alleinunfall mit Pedelec

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 20:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer die Hasenpfuhlstraße aus Richtung des Schillerwegs kommend. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Fahrer ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer. Der Mann war vor Ort nicht mehr ansprechbar und wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da Alkoholgeruch bei dem 57-jährigen Fahrer wahrgenommen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer befindet sich nicht in akuter Lebensgefahr.

Die Polizei Speyer weist darauf hin, dass auch das Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss für andere Verkehrsteilnehmer und für einen selbst eine hohe Gefahr darstellt. Durch den Konsum von Alkohol verzögert sich die Reaktionszeit und der Koordinations- und Gleichgewichtssinn wird beeinflusst. Zudem drohen bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss strafrechtliche Konsequenzen, insbesondere wenn es zu einem Verkehrsunfall kommt.

Eine mögliche Folge kann der Entzug der Fahrerlaubnis, sowie die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) sein. Daher rät die Polizei dringend davon ab, alkoholisiert das Fahrrad zu nutzen. Stattdessen sollten alternative Transportmöglichkeiten gesucht werden, um unbedenklich und sicher an das Ziel zu gelangen.