Teenager mit Papas Auto unterwegs

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – 01.06.2024, 00:54 Uhr – Nachdem einer Polizeistreife in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:54 Uhr ein Opel Astra ohne Licht Am Fort Gonsenheim entgegen kam, kontrollierten die Polizisten den Fahrer wenig später in der Straße an der Allee in Mainz. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrer, ein 16-jähriger Heranwachsender, mit dem Auto seiner Eltern unterwegs war.

Der junge Mann hatte ohne das Wissen seiner Eltern deren Autoschlüssel an sich genommen und eine Tour mit seiner Freundin durch das nächtliche Mainz unternommen. Die Fahrt war somit beendet, der Jugendliche sowie das Auto wurden noch in der Nacht vom Vater auf der Polizeidienstelle abgeholt. Zu Schaden kam bei der Spritztour glücklicherweise niemand.

Kreis Mainz-Bingen

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Bingen (ots) – In der Nacht vom Samstag, den 01.06.2024, auf Sonntag, den 02.06.2024, kam es im Bereich der Christuskirche und Kindergarten ‚Regenbogen‘ in der Dromersheimer Chaussee in Bingen zu einer Sachbeschädigung mehrerer Zaunelemente. Durch unbekannte Täter wurde hierdurch ein Sachschaden von ca. 600 Euro zum Nachteil der ev. Kirchengemeinde Bingen verursacht.

Etwaige Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter 06721-905-0 oder per E-Mail unter pibingen@polizei.rlp.de zu melden.

Geschwindigkeitsreduzierung

Ingelheim (ots) – Auf Grund der Hochwasserlage kommt es zu einer Überflutung der Flächen zwischen Rhein und Autobahn, auf der A 60 zw. Ingelheim West und Bingen-Gaulsheim in beiden Richtungen. Dadurch wird das im Gebiet heimische Wild zur Flucht gezwungen. Diese findet größten Teils mangels anderer Ausweichrouten über die Autobahn statt.

Um hier die Gefahr von Wildunfällen zu verringern, wurde durch die Autobahnmeisterei Heidesheim eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 km/h ab der Anschlussstelle Ingelheim West bis zum Beginn der Baustelle vor dem AD Nahetal in beiden Fahrtrichtungen eingerichtet. Die Geschwindigkeitsreduzierung wird aufgehoben, wenn eine Rückwanderung der Tiere erfolgt ist.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am Sonntag, den 02.06.2024 gegen 19:40 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Metzroth-Straße in Bingen einen Kleinwagen. Hierbei stellten die Beamten eindeutige Anzeichen für einen Drogenkonsum beim 27-jährigen Fahrer fest. Auch wenn der Fahrer jeglichen Konsum leugnete, ergab der Drogenschnelltest ein positives Ergebnis auf Amphetamine, MDMA sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.