Linienbus verursacht Verkehrsunfall an Bushaltestelle

Horbach (ots) – Am Montag, den 03.06.2024 um 13:50 Uhr befuhr ein Linienbus die Hauptstraße in der Ortslage Horbach. Beim Rangieren kam es sodann zur Kollision des Busses mit dem Dach des dortigen Fahrgastunterstandes. Hierdurch entstand Sachschaden am Linienbus.

Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befanden sich noch ca. 20 Schulkinder im Bus, welche diesen alle unverletzt verlassen konnten. Zu einem Fremd- oder Personenschaden ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Diebstahl aus Garten

Kirn (ots) – In der Nacht von Samstag 01.06.2024, 20:00 Uhr auf Sonntag 02.06.2024, 11:00 Uhr, kam es in der Josef-Görres-Str. zu einem Diebstahl von mehreren Blumenampeln aus einem Garten. Nach den bisherigen Ermittlungen konnte der unbekannte Täter einen anderthalb hohen Zaun überwinden und anschließend insgesamt fünf Blumenampeln entwenden.

Zur Aufklärung der Tat erbittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06752-156-0.

Aufmerksamer Zeuge meldet Schlangenlinien fahrenden Pkw

Bad Kreuznach, B41 (ots) – Am Sonntag 02.06.2024, meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 10:40 Uhr einen auf der B41 in unsicherer Weise fahrenden Pkw und entschied sich dazu, diesen zu verfolgen. Eine Streife konnte den Pkw schließlich in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer konnten sehr schnell Anzeichen für eine mögliche Alkoholisierung erlangt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 3,24 Promille. Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Deutlich zu schnell durch die Baustelle

A 61/Daxweiler (ots) – Mit einer Geschwindigkeit von knapp über 100 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 60 stellte eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 49-Jährigen mit seinem PKW in der Baustelle zwischen der Tank- und Rastanlage Hunsrück-Ost und Rheinböllen fest.

Der Mann befuhr den Baustellenbereich der A 61 am 31.5.2024 gegen 20 Uhr, als er der Streife auffiel. Die Beamten kontrollierten den Mann an der Anschlussstelle Rheinböllen. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen, Punkten und einem Fahrverbot.