Radfahrer tot aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Der Tod eines Radfahrers am Montagmittag wirft bei der Polizei Fragen auf. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 12:30 Uhr im Ortsteil Wiesenthalerhof in Fahrtrichtung Otterbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 54-Jährige und blieb unter dem E-Bike liegen.

Passanten fanden den leblosen Mann und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für sie stellt sich die Frage, wie es zu dem Sturz kam. Daher suchen die Ermittler jetzt Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die den Sturz beobachtet haben. Hinweise werden unter: 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

Geschlagen und bedroht

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, am vergangenen Freitag (31. Mai) in stark alkoholisiertem Zustand einem Nachbarn mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ihn mit einem Messer bedroht und auch leicht an der Nase verletzt zu haben.

Als die Streife an der gemeldeten Adresse im östlichen Stadtgebiet eintraf, stand der 44-Jährige vor dem Haus; das Messer hielt er noch in der Hand, warf es jedoch beim Anblick der Polizeibeamten in die angrenzende Hecke.

Der Tatverdächtige stand deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Laut Atemalkoholtest hatte er einen Pegel von 2,09 Promille. Nach ersten Maßnahmenb vor Ort musste der Mann zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Anschließend wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die genauen Abläufe der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern sind Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Auch die Gründe für den Angriff auf den Nachbarn sind noch unklar. |cri

Erst rumgepöbelt, dann attackiert und bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung und Diebstahls hat eine junge Frau am Sonntag bei der Polizei Anzeige erstattet. Nach Angaben der 22-Jährigen wurde sie gegen 5.30 Uhr am Stiftsplatz von einem Mann zu Boden geschleudert und anschließend von einem Unbekannten bestohlen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die stark alkoholisierte Frau zuvor wahllos Passanten anpöbelte und wohl auch provozierte. Dabei geriet sie offenbar an den „Falschen“. Zeugen berichteten, dass ein Mann die 22-Jährige schnappte, auf Brusthöhe anhob und sie dann zu Boden stieß. Als die Zeugen den Unbekannten ansprachen, sei dieser zusammen mit zwei männlichen Begleitern in Richtung Bahnhof davongelaufen.

Weil die Frau über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungsdienst verständigt, der die 22-Jährige vor Ort versorgte.

Nach einer Weile fiel der Frau auf, dass sie ihre Handtasche nicht mehr bei sich hatte. Sie war auch in der Umgebung nicht mehr zu finden. Offenbar war die Tasche zu Boden gefallen, und ein unbekannter Täter nutzte das Durcheinander auf dem Stiftsplatz, um sie an sich zu nehmen. In der Handtasche befanden sich nach Angaben der 22-Jährigen ihre EC-Karte sowie 300 Euro Bargeld.

Die Polizei ermittelt sowohl wegen Körperverletzung als auch wegen Diebstahls und sucht Zeugen: Wer kann Hinweise auf den Mann geben, der die Frau zu Boden warf? Und wer hat gesehen, wer die Handtasche an sich genommen hat? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Kindergeburtstag endet mit Drohungen

Kaiserslautern (ots) – Ein Kindergeburtstag im Stadtzentrum sorgte am Sonntagnachmittag für eine hitzige Diskussion unter Erwachsenen. Das lautstarke Feiern der Kinder stieß auf wenig Gegenliebe bei den Nachbarn, die sich bei den Eltern beschwerten. Das Gespräch entwickelte sich zu einem Disput, in dem ein 47-jähriger Nachbar den 40-jährigen Familienvater beleidigte und bedrohte.

Der wiederum ließ die Aussagen nicht auf sich sitzen und sprach ebenfalls Drohungen gegen den Nachbarn aus. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte die Streithähne beruhigen. Die Beamten nahmen Anzeigen gegen beide Parteien auf. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Zu hohe Geschwindigkeit führt zu Unfall mit Verletzten

Kaiserslautern (ots) – Am späten Samstag rückten der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei in die Merkurstraße aus. Grund hierfür war ein Unfall, bei dem sich ein Wagen überschlug und eine Böschung hinabstürzte. Zu dem Verkehrsunfall kam es, als ein 21-jähriger Mann kurz vor Mitternacht von der Merkurstraße kommend in Richtung Opelkreisel unterwegs war.

Kurz vor einer Kreuzung verlor der Fahrer vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeitdie Kontrolle über sein Gefährt. Zunächst stieß er mit der rechten Seite seines BMW gegen ein Metallschild und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er eine Baustelle und einen Zaun, wodurch der Wagen einen zirka zehn Meter tiefen Abhang in Richtung eines Supermarktparkplatzes hinabstürzte. Hierbei überschlug sich der Pkw.

Rettungskräfte konnten den Autofahrer und seinen 20-jährigen Beifahrer aus dem Wrack befreien. Beide wurden verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa