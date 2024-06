Polizei nimmt Auto-Aufbrecher fest

Mannheim (ots) – Gegen 03 Uhr meldete sich am Montag ein Anwohner beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, da er zwei Männer bemerkte, die sich an einem geparkten Peugeot in der Straße „An der Blumenaus“ zu schaffen machten. Einer der Männer stand augenscheinlich Schmiere, während der andere sich an den Autotüren zu schaffen machte.

Als es dem Unbekannten nicht gelang, in das Fahrzeug einzubrechen, entfernten sich beide Männer in Richtung der Braunschweiger Allee. Eine Streife konnte kurze Zeit später einen der beiden Tatverdächtigen unweit des Tatorts auffinden und vorläufig festnehmen. Der Mann hatte sich zuvor unbefugt Zutritt in einen geparkten Fiat verschafft und versteckte sie dort vor der Polizei auf dem Fahrersitz.

Der 19-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich des zweiten Tatverdächtigen, übernahm das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

Brand in Mehrparteienhaus – 2 Personen leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am 30.05.2024 gegen 11:20 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und der Polizei in der Neuhofer Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war angebranntes Essen die Ursache für den Einsatz. Zu einem Brandausbruch kam es nicht, allerdings war eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss festzustellen, so dass die beiden Bewohner das Gebäude verlassen mussten.

Durch die Feuerwehr wurde als Ursache der Rauchentwicklung, ein vergessener Topf auf dem Herd, festgestellt und gelöscht. Nachdem die Wohnung ausgiebig gelüftet wurde, war die Wohnung wieder freigeben.Die Höhe des Sachschadens dürfte lediglich minimal sein.

Durch die starke Rauchentwicklung wurden die beiden Bewohner der Wohnung, eine 59-jährige Frau und ein 27-Jähriger Mann, leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung vorsorglich in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Unfall in den Quadraten – mehrere Tausend Euro Schaden

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr kollidierten eine 42-jährige VW-Fahrerin und 30-jähriger Mitsubishi-Fahrer im Kreuzungsbereich der Quadrate U3/T2. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen dürfte die VW-Fahrerin die Vorfahrt des Mitsubishi missachtet haben.

Im Anschluss an den Zusammenstoß wurde der VW gegen ein geparktes Fahrzeug und ein angrenzendes Gebäude geschleudert. Der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro. Die VW-Fahrerin sowie deren Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des Mitsubishis blieb unverletzt.