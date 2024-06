Raser auf der B45 unterwegs – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mauer/Sinsheim (ots) – Am Freitag bemerkte eine Streife des Polizeireviers Sinsheim um kurz vor 22 Uhr einen Audi S5 Sportback, der trotz regennasser Fahrbahn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B45 von Mauer in Richtung Sinsheim unterwegs war. Das Auto überholte mehrfach andere Verkehrsteilnehmer, obwohl dies auf Grund einer durchgezogenen Mittellinie verboten und wegen des Gegenverkehrs gefährlich war.

Der Audi raste an Sinsheim vorbei und fuhr schließlich auf der B292 in Richtung Waibstadt. In der Spitze fuhr das Auto mit über 160 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Aus Sicherheitsgründen brach die Streife die Verfolgung ab, als das Auto in die K4281 in Richtung Daisberg abbog. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Verdachts

der Straßenverkehrsgefährdung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrmanöver des Audis gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 zu melden.

Unfall im Begegnungsverkehr – Polizei sucht Zeugen

Nußloch (ots) – Am Samstag fuhr ein 47-Jähriger mit einem Mercedes von Nußloch in Richtung Maisbach, als ihm gegen 15:30 Uhr auf der Höhe des Spielplatzes Brunnenfeld ein weißer Kastenwagen entgegenkam. Das andere Fahrzeug fuhr zu weit links auf der engen Straße, so dass die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge aufeinanderprallten.

Dabei wurden die Außenspiegel an beiden Fahrzeugen beschädigt. Der unfallverursachende Kastenwagen fuhr nach der Kollision weiter. Der Schaden am Mercedes wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden