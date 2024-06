Einbruch und Diebstähle auf dem Hauptfriedhof – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag 17 Uhr und Montag 06 Uhr in einem Gerätelager auf dem Hauptfriedhof ein und entwendeten mehrere Elektro- und Gartengeräte sowie ein E-Bike. Weiterhin wurden von einem Familiengrab mehrere Skulpturen und Vasen aus Bronze gestohlen.

Zwei Engelsfiguren davon hatten eine Größe von etwa 160 Zentimetern. Beim derzeitigen Sachstand wird der Gesamtschaden auf über 50.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Polizeimusikkorps Karlsruhe spielt auf der Seebühne im Stadtgarten

Karlsruhe (ots) – Das Polizeimusikkorps Karlsruhe gibt am Samstag 08.06.2024 um 14 Uhr, auf Einladung der Zoofreunde Karlsruhe e.V. im Karlsruher Zoo ein Konzert. Unter der Leitung seines Dirigenten Mario Ströhm präsentiert Deutschlands größtes Polizeiorchester eine bunte Mischung seines Repertoires, unter anderem mit Gesangseinlagen von Nina Hirschler, Susanne Kunzweiler und Toni Bergsch im Rahmen des Sommerfestes und zugunsten der Zoofreunde.

Mit von der Partie ist auch der Zoodirektor, Prof. Dr. Matthias Reinschmidt, der unter anderem mit interessanten Beiträgen, einer Auktion und mit Interviews, beispielsweise über die Wiederansiedlung der seltenen Waldrappe, das Programm bereichern wird.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind am Freitag in der Zeit zwischen 09:40 Uhr und 14:10 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nordweststadt eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich Einbrecher über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im 2. Obergeschoss in der Boschstraße.

Wie sie ins Haus gelangten ist derzeit noch unklar. Die Bewohner befanden sich zu diesem

Zeitpunkt nicht zu Hause. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob die Diebe

Wertgegenstände an sich nahmen ist unbekannt und auch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Autofahrer missachtet Rotlicht und kollidiert mit S-Bahn

Karlsruhe (ots) – Am Freitag missachtete ein Autofahrer in Karlsruhe offenbar das Rotlicht einer Ampel und kollidierte in der Folge mit einer S-Bahn. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 33-jährige Autofahrer gegen 19:20 Uhr auf der Eggensteiner Straße, als er an der Kreuzung zur Rheinbrückenstraße offenbar eine rote Ampel übersah und die Bahnschienen überquerte.

In der Folge kollidierte er mit einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn der Linie S5. Bei dem Zusammenstoß wurde sein Citroen von der Bahn abgewiesen und prallte gegen einen

Ampelmast. Der 33-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sowie die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Citroen war die Strecke für den Schienenverkehr bis ca. 20:05 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Kreis Karlsruhe

Verkehrspolizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Bruchsal/A5 (ots) – Eine Autofahrerin gefährdete am Montagmorgen auf der A 5 bei Bruchsal durch ihre riskante Fahrweise offenbar andere Verkehrsteilnehmer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die Opel-Fahrerin gegen 07:30 Uhr an der Tank-und Rastanlage Bruchsal auf die A5 in Fahrtrichtung Norden auf. Im Baustellenbereich versuchte die Autofahrerin offenbar ohne zu blinken und trotz des hohen Verkehrsaufkommens stetig auf die linke der beiden Fahrspuren zu gelangen.

Ein 60-jähriger Verkehrsteilnehmer, der zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen fuhr, musste in der Folge stark abbremsen, um eine Kollision mit dem schwarzen Opel Mokka zu vermeiden. Daraufhin beleidigte die Frau den 60-Jährigen mit einer obszönen Geste. Am Ende der Baustelle überholte die Pkw-Fahrerin dann wohl mehrere Fahrzeuge rechts, bevor sie auf die linke Spur ausscherte und die Autobahn schließlich bei Weinheim verließ.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Zeugen sowie mögliche weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise der Opel-Fahrerin gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.