Mannheim (ots) – Am Sonntag 02.06.2024 zwischen 15-16:30 Uhr, war auf dem Markplatz eine Versammlung unter dem Titel „sofortige Remigration islamischer Straftäter“ angemeldet. In der Spitze nahmen hier rund 150 Personen teil. Gegen 15:15 Uhr versuchte eine 40-köpfige Gruppe, mit teilweise vermummten Personen, die Versammlung der Markplatz-Gruppe zu stören und gewaltsam auf den Platz vorzudringen. Einige Personen waren mit Fackeln bewaffnet. Der Sturm auf den Marktplatz wurde durch schnelles polizeiliches Intervenieren verhindert.

In diesem Zusammenhang war der Einsatz von Pfefferspray notwendig. In der Folge mussten

die Personalien der rund 40-köpfigen Gruppe festgestellt werden. Ein Verfahren wegen Landfriedensbruch gegen die Gruppierung wurde eingeleitet. Gegen eine Person wird wegen tätlichem Angriff auf einen Polizeibeamten ermittelt. Eine weitere Person muss mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. Die Versammlung auf dem Marktplatz wurde gegen 16:15 Uhr für beendet erklärt.

Zwischen 14:30-16:30 Uhr fand eine weitere Versammlung in Form einer Menschenkette zum Thema „Zusammenhalt gegen Gewalt, Hass und Hetze anlässlich der Tat am 31.05.“ im Quadrat R1 in unmittelbarer Nähe zum Markplatz statt. Die Teilnehmer der Menschenkette, verließen kurz nach der Marktplatz-Gruppe „sofortige Remigration islamischer Straftäter“, den Bereich rund um den Marktplatz.

Bei der Abwanderung kam es in den Quadraten G2/H2 zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines

Teilnehmers der Marktplatz-Gruppe. Eine bislang unbekannte Gruppe von rund 10 Personen raubte dem Mann das Handy und zwei seiner Begleiter jeweils die Mütze. Danach flüchteten die Täter in Richtung Jungbusch.

Zu weiteren Vorfällen oder Verkehrsbeeinträchtigungen nach Beendigung der Versammlungen kam es nicht. Zeugen des Raubdeliktes melden sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon: 0621/174-4444.