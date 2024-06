Vermeintlicher Helfer entwendet Handtasche

Bellheim (ots) – Am 31.05.2024 stieg gegen 12:30 Uhr eine 44-Jährige Frau in ihr Fahrzeug ein, das auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Fortmühlstraße geparkt war. Hierbei wurde sie von einer Person angesprochen, die sie darauf aufmerksam machte, dass sie auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug Geld verloren habe. Als die Frau ausgestiegen war um nachzuschauen, entwendete der vermeintliche Helfer ihre Handtasche samt Geldbeutel und Handy vom Beifahrersitz und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug überschlägt sich

Germersheim/B9 (ots) – Am Morgen des 02.06.2024 geriet ein 19-Jähriger Germersheimer mit seinem Pkw beim Überholen auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer aufgrund der nassen Fahrbahn ins Rutschen. Hierbei kollidierte er mit der Schutzplanke und überschlug sich im weiteren Unfallverlauf. Alle Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt.

Es entstand lediglich Totalschaden am Fahrzeug und an der Schutzplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.500 EUR.

Autofahrer mit zu viel Alkohol unterwegs

Germersheim (ots) – Am 31.05.2024 wurde gegen 23:40 Uhr, ein 42-jähriger Autofahrer aus Vaihingen an der Enz in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille beim Fahrer, weshalb ihm auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt und es wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Trickdiebstähle, Zielrichtung Senioren

Raum Germersheim (ots) – In den letzten Tagen kam es im Dienstbezirk der Polizei Germersheim vermehrt zu Trickdiebstählen zum Nachteil älterer Menschen. Insbesondere werden diese durch bislang unbekannte Täter auf Karten im Geldbeutel angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Während des Gesprächs wird diesen das Bargeld aus dem Geldbeutel gezogen. Die Polizei bittet in solchen Fällen besondere Vorsicht walten zu lassen und ggf. den Notruf zu wählen.

Trickbetrüger an Bäckerei

Rülzheim (ots) – Am 01.06.2024 wurde ein 85-Jähriger Senior gegen 11 Uhr Opfer eines Trickbetruges. Der Senior wollte nach seinem Einkauf in einer Bäckerei in der Mittleren Ortsstraße in sein Fahrzeug einsteigen, als er von einem Mann angesprochen wurde. Dieser gab vor, eine Autopanne zu haben und bat den Senior um Hilfe.

Unter dem Vorwand die Telefonnummer des ADAC zu benötigen, veranlasste der unbekannte Mann den Senior dazu seine Geldbörse herauszuholen, um die Telefonnummer von dessen ADAC-Mitgliedsausweis abzuschreiben. Hierbei half der vermeintliche Hilfesuchende beim Herausholen der Geldbörse nach und entwendete unbemerkt dem Senior Geldscheine aus dem Geldbeutel. Dem Geschädigten fiel das Fehlen seines Geldes erst zeitversetzt zu Hause auf.

In diesem Zusammenhang ergeht noch einmal der gestern veröffentlichte Warnhinweis in Bezug auf Trickbetrügen zum Nachteil von Senioren im Großraum Germersheim. Lassen Sie insbesondere hinsichtlich unbekannter Personen Vorsicht walten und verständigen Sie gegebenenfalls bei Notlagen über Notruf die Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Weingarten/L507 (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem mittelschwer verletzten Motorradfahrer kam es am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr auf der Landstraße 507 zwischen Weingarten und Freisbach. Ein 17 Jahre alter Krad-Fahrer aus dem Raum Germersheim verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad, kam in einer leichten Kurve ins Straucheln und überschlug sich mehrere Male, bevor er am Fahrbahn zum Liegen kam.

Für die Rettungsarbeiten musste die Landstraße etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Der junge Mann wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beim Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.