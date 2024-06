A6 nach Unfall vollgesperrt (Foto)

Ramstein-Miesenbach (ots) – Nach einem heftigen Unfall kommen die Beteiligten mit leichten Verletzungen und einem ordentlichen Schrecken davon. Am frühen Sonntagmorgen verlor eine 26-jährige Hessin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Mit ihr im Fahrzeug befindlich: ihr 28-jähriger Ehemann, sowie die beiden gemeinsamen Kinder.

Das Unfallfahrzeug krachte zunächst frontal in die mittlere Schutzplanke und schleuderte dann einige Meter über die Fahrbahn. Auf dem Standstreifen kam es schlussendlich zum Stehen. Doch die Familie hatte Glück im Unglück: Einzig der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahes Krankenhaus verbracht.

Um die Straße von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen zu befreien, musste die A6 durch die Feuerwehr kurzzeitig vollgesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen barg das ramponierte Fahrzeug. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 5.000 EUR.|past

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) – Bei insgesamt 3 Fahrzeugführern wurden vom späten Mittwochabend bis zum frühen Donnerstagmorgen eine mögliche Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit durch berauschende Mittel festgestellt. So wurde gegen 2 Fahrzeugführer, die in Ramstein-Miesenbach kontrolliert wurden, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei beiden besteht der Verdacht, dass sie vor Fahrtantritt Drogen zu sich genommen haben, unter deren Einfluss sie nicht mehr fahrtüchtig waren.

Der dritte Autofahrer wurde in Landstuhl kontrolliert und 0,82 Promille Atemalkohol festgestellt. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Weiterfahrt wurde den 3 Verkehrssündern untersagt.|pilan

Kaiserslautern

Mehrere Unfälle verursacht

Kaiserslautern (ots) – Eine ganze Reihe von Verkehrsunfällen verursachte am Freitag ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Stadtgebiet. Gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei in Kaiserslautern ein dunkler Mercedes gemeldet, welcher rund um den Messeplatz mehrere Verkehrsunfälle verursacht hatte. Anschließend entfernte sich der Wagen in Richtung Altstadt, wo er weiteren Sachschaden anrichtete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine Person leicht verletzt.

In der Spittelstraße wurde der Mercedes durch einen Funkstreifenwagen gestoppt. Auch hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer wurde festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Nach gegenwärtigem Stand wird davon ausgegangen, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Zeugen, die die Fahrt des Mannes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.|pvd

Einbruch in Imbisswagen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Imbisswagen vor einem Supermarkt in der Pariser Straße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum Ziel von Einbrechern geworden. Mit Hilfe einer Eisenstange hebelten diese zunächst eine Tür des Wagens auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug.

Anschließend durchsuchten die Täter den Innenraum nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich hauptsächlich Lebensmittel sowie Wechselgeld. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren 4-stelligen Bereich.

Zeugen, die zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 10:30 Uhr, im Bereich des Imbisswagens Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |PvD