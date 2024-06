Fahren unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am Abend des 01.06.2024 gegen 22:30 Uhr, begab sich ein 57-Jähriger Mann aus einer Kneipe in Speyer und fuhr anschließend mit einem PKW davon. Ein Zeuge verständigte die Polizei, da der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen schien. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Versicherung und unter Drogen unterwegs

Speyer (ots) – Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem E-Scooter am frühen Abend des 01.06.2024 die Spitalgasse in Speyer. Er wurde einer Kontrolle unterzogen, da kein Kennzeichen am E-Scooter angebracht war.

Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Speyer (ots) – Im Zeitraum 31.05.2024 ab 10:30 Uhr bis 01.06.2024 um 18 Uhr, versuchte eine unbekannte Person in eine Wohnung in der Remlingstraße 30 einzubrechen. Die Wohnungseingangstür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass die Person nicht in die Wohnung gelangte.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Diebstahl aus PKW sowie weitere Versuche

Speyer/Otterstadt (ots) – Bereits in der Nacht zum Freitag 31.05.2024 kam es im Zeitraum von ca. 20 bis 06 Uhr, zu zwei Einbrüchen in PKW. Hierbei wurden bei einem in der Luitpoldstraße geparkten VW Golf sowie bei einem in der Friedhofstraße in Otterstadt geparkten PKW Skoda Fabia die Dreiecksscheiben eingeschlagen. Aus dem VW Golf wurden Gegenstände entwendet, wohingegen der Skoda lediglich durchwühlt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.600 Euro.

Auch bei einem in Speyer im Eibenweg geparkten PKW Chevrolet wurde von Donnerstag 30.05.24 ca. 11 Uhr bis Freitag 31.05.24 ca. 11.30 Uhr eine Dreieckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde in diesem Fall nichts.

