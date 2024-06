Bekifft mit dem E-Scooter unterwegs

Edenkoben (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag 01.06.2024 gegen 23:30 Uhr in der Staatstraße in Edenkoben wurden bei einem 29-jährigen E-Scooter Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Fahrer räumte ein, nahezu täglich Haschisch zu konsumieren.

Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Während der Blutentnahme leistete der Fahrer zudem noch Widerstand, so dass ihn nun neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erwartet.

Schwerer Verkehrsunfall auf der K21 zwischen Rohrbach und Insheim

Insheim/Rohrbach (ots) – Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr am Samstag gegen 18 Uhr mit einem PKW Opel Corsa die K21 von Rohrbach kommend in Fahrtrichtung Insheim. In einer langgezogenen Rechtskurve konnte der junge Fahrer vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit die Fahrspur nicht mehr halten und kam auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem BMW frontal zusammenstieß.

Der 68-jährige Fahrer des BMW wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde zum Berichtszeitpunkt mit schweren, nicht lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht. Der 18-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt, er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

An beiden PKW entstanden Totalschäden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Die K21 musste für die Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung 2 Stunden voll gesperrt werden.

Schlägerei bei Kurparkfest

Bad Bergzabern (ots) – Am 31.05.2024 gegen 22:40 Uhr, kam es im Kurpark zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter einer Gruppe Jugendlicher und einem 48-Jährigen. Die Beteiligten wurden dabei leicht verletzt, ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Es wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht am Paul-Gillet-Platz Zeugenaufruf

Edenkoben (ots) – Am Freitag 31.05.2024 zwischen 08:30 Uhr und 17 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz stehender Pkw Seat Leon durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Beifahrerseite beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter Tel: 06323-9550.

L512 – Fahrbahn unter Wasser

Hainfeld (ots) – In der Nacht auf den 30.05., kam es aufgrund starker Regenfälle zu einer Beeinträchtigung der Fahrbahn der L512 zwischen Hainfeld und Rhodt unter Rietburg. Auf einer Länge von etwa 70 Metern stand eine Fahrspur so stark unter Wasser, dass die Feuerwehr hinzugerufen werden musste. Diese spülte die Abwasserwege frei, sodass die Fahrbahn wieder freigegeben werden konnte.

Fahrzeugsicherstellung nach Trunkenheitsfahrt

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern wurde am 29.05.2024 gegen 10:45 Uhr, ein 31-jähriger Mann mit seinem PKW kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel stand.

Weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da es sich nicht um die erste Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln handelte, wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Waldrohrbach (ots) – Am Morgen des 30.05.2024 befuhr gegen 04:00 Uhr ein 28-jähriger PKW Fahrer mit seinem Skoda die B48 von Annweiler kommend. In Waldrohrbach stieß er mit zwei geparkten PKW zusammen, wodurch Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro entstand. Grund für den Unfall dürfte die Alkoholisierung des Fahrers von beinahe 1,5 Promille gewesen sein.