13-Jähriger mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Walldorf (ots) – Am Samstag gegen 23:30 Uhr bemerkte ein Zeuge einen mit mehreren Personen besetzten Fiat, welcher ohne Kennzeichen in der Daimlerstraße in Walldorf fuhr. Als der Fahrzeugführer den Zeugen bemerkte, schaltete er das Licht aus und bog in eine Einfahrt in der Albert-Einstein-Straße ab. Dort flüchteten 2 Mitfahrer aus dem Pkw.

Durch die eintreffende Streife des Polizeireviers Wiesloch konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer erst 13 Jahre alt war und dementsprechend keine Fahrerlaubnis besaß. Den nicht zugelassenen Fiat hatte der 13-Jährige zuvor aus einer Autowerkstatt unbefugt in Gebrauch genommen. Wegen diesem Delikt, sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt nun der Polizeiposten Walldorf.

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin auf der B3

Hirschberg (ots) – Am Samstag gegen 23:52 Uhr, kam es auf der B3 zwischen Leutershausen

und Großsachsen zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Seat die B3, von Leutershausen kommend in Fahrtrichtung Großsachen, als er eine unbeleuchtete 47-jährige Radfahrerin übersah und auf diese von hinten auffuhr. Hierbei wurde die Radfahrerin durch den Pkw aufgeladen und stürzte in der Folge zu Boden.

Durch das Unfallgeschehen zog sich die Radfahrerin leichtere Verletzungen zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Zur

Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Mehrere Fahrzeuge auf Firmengelände beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Leimen (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 15 Fahrzeuge auf einem Firmengelände am Stralsunder Ring. Nach ersten Erkenntnissen überstieg die Täterschaft zunächst einen Metallzaun, der das Gelände umschloss. Dann schlug sie mehrere Fahrzeugscheiben ein, zerkratzte Karosserien und riss Außenspiegel sowie Scheibenwischer ab.

Beschädigt wurden neben den Ausstellungsfahrzeugen auch Kundenfahrzeuge. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Leimen übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Leimen unter der Telefonnummer 06224/ 1749-0 zu melden.

Greifvogel verursacht Verkehrsunfall

Schwanheim (ots) – Am Mittwoch fuhren ein VW und ein Mercedes auf der L590 von Schwarzach in Richtung Schwanheim, als um kurz vor 15 Uhr plötzlich ein Greifvogel im Tiefflug die Fahrbahn querte. Um eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden, musste die 24-jährige Mercedesfahrerin stark abbremsen.

Nach ersten Erkenntnissen reagierte der nachfolgende 57-jährige VW-Fahrer zu spät, so dass er mit seinem Auto auf das Heck des Mercedes prallte. Durch den Unfall verletzten sich die 24-Jährige sowie die 19-jährige Beifahrerin des VW leicht. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Eberbach übernahm die weiteren Unfallermittlungen.