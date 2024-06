Haßloch: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Haßloch (ots) – Am 02.06.2024 gegen 02:40 Uhr wollte ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug von der L530 auf die A65 auffahren. Hierbei verlor dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und den vorherrschenden Witterungsverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieser von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug.

Der 21-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und kam zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro.