Karlsruhe – 35-Jähriger wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Computerbetruges sowie der Geldwäsche in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft

Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ein 35-jähriger Mann aus Karlsruhe ist am Mittwoch nach intensiven Ermittlungen

der Kriminalpolizei sowie des bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe

eingerichteten Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg vorläufig festgenommen

worden und befindet sich Untersuchungshaft. Dem Tatverdächtigen werden

gewerbsmäßiger Computerbetrug, Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz sowie

Geldwäsche vorgeworfen.

Ende 2023 erstattete ein deutscher Medienkonzern für Pay-TV Angebote eine

Anzeige, da zu diesem Zeitpunkt festzustellen war, dass ein noch unbekannter

Verdächtiger kostenpflichtige Inhalte widerrechtlich gegen Bezahlung über das

Internet zur Verfügung stellte.

Umfangreiche, anfangs verdeckte Ermittlungen der Spezialisten der

Kriminalpolizei Karlsruhe sowie des Cybercrime-Zentrums bei der

Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe erhärteten den Verdacht gegen den

35-jährigen.

Dieser steht im dringenden Tatverdacht seit mehreren Jahren ein komplexes

Netzwerk für ein Bezahl- und Abnehmersystem geschaffen zu haben. Hierbei

entstand dem Medienunternehmen ein Schaden in Höhe von etwa 2 Millionen Euro.

Der Verdächtige steht im Verdacht, in über 4.000 Fällen Zugänge zu

Bezahlinhalten unterschiedlicher Laufzeiten verkauft zu haben. Die Transaktionen

wurden allesamt online über verschiedene Bezahlfunktionen, u.a. Kryptowährungen,

abgewickelt.

Nachdem sich zudem der Verdacht ergeben hatte, dass der Verdächtige seine

Auswanderung plante, wurde er am 29. Mai festgenommen.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung stießen die Ermittler auf umfangreiche

Beweismittel. Auf der Grundlage eines Vermögensarrestes konnten Finanzermittler

der Kriminalpolizei Karlsruhe neben hochwertigen Fahrzeugen knapp eine Millionen

Euro auf einem Konto des Verdächtigen sichern.

Karlsruhe / Malsch – Mehrere Einbrüche im Stadt- und Landkreis Karlsruhe – mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger ist am Donnerstag nach einem Wohnungseinbruch

in Malsch vorläufig festgenommen worden und kam im Laufe des Freitags auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zwei Männer gegen 16.00 Uhr über ein

Fenster in ein Wohnhaus in der Danziger Straße eingebrochen sein. Die Bewohner

befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Hierbei wurden sie von einem

Anwohner beobachtet, der geistesgegenwärtig die Polizei verständigte. Kurz

darauf verließen die mutmaßlichen Einbrecher über eine Terrassentür das Haus und

flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Polizeibeamte konnten einen der

beiden Verdächtigen in einer nahegelegenen Hecke aufspüren und vorläufig

festnehmen. Der 50-jährige führte neben Schmuck und Bargeld auch mutmaßliches

Einbruchwerkzeug mit sich. Zudem konnten u.a. die Eheringe der Geschädigten bei

dem Mann aufgefunden und somit eindeutig zugeordnet werden. Eine Fahndung nach

dem zweiten Verdächtigen führte bislang nicht zur Identifizierung dessen.

Darüber hinaus ereigneten sich am Mittwoch zwei weitere Wohnungseinbrüche in

Karlsruhe.

In der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 17.30 Uhr schlugen noch Unbekannte,

wahrscheinlich mit einer Gartenschere die im Hof lag, ein Fenster einer

Doppelhaushälfte in der Daxlander Straße ein. Im Haus durchsuchten sie offenbar

mehrere Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ebenfalls am Mittwoch hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und

13.00 Uhr in der Heinrich-Weitz-Straße in Durlach-Bergwald eine Terrassentür

auf. Anschließend durchwühlten die Verdächtigen Schränke und Schubladen mehrerer

Zimmer. Anwohner verständigten nach ihrer Rückkehr die Polizei. Die

Kriminaltechnik sicherte Spuren in der Wohnung. Derzeit steht nicht fest, ob

Gegenstände entwendet wurden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Derzeit steht noch

nicht fest, ob der Festgenommene für die Taten in Durlach-Bergwald und Daxlander

verantwortlich ist.

Zeugen zu den Einbrüchen in Malsch sowie im Bereich Karlsruhe werden gebeten,

sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721 666-5555 zu wenden.

Bruchsal – 35-Jähriger nach mutmaßlichem Sexualdelikt in Haft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 35-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger ist am Mittwoch nach einem

mutmaßlichen Sexualdelikt vorläufig festgenommen worden. Er wurde am Donnerstag

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter

vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte seine Lebensgefährtin am

Mittwochabend gegen 19:40 Uhr in einer Wohnung in Bruchsal vergewaltigt haben.

Nach der Tat gelang es dem 41-jährige Tatopfer offenbar aus der Wohnung zu einer

Nachbarin zu flüchten. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Frau

daraufhin in ein Krankenhaus.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeibeamte den

Tatverdächtigen noch am gleichen Abend in der Tiefgarage des Anwesens in seinem

Fahrzeug vorläufig fest. Um in das Fahrzeug zu gelangen, schlugen die Beamten

eine Scheibe des Pkw ein. Zudem kam ein Polizeihund zum Einsatz. Da sich der

35-Jährige gegen die Festnahme wehrte, setzten die Beamten unmittelbaren Zwang

gegen den Beschuldigten ein.

Zwei Beamte sowie der Beschuldigte erlitten bei der Festnahme leichte

Verletzungen durch Hundebisse und Glassplitter.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Festgenommene in der

Vergangenheit bereits wegen Straftaten im häuslichen Umfeld polizeilich in

Erscheinung getreten war.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal dauern an.

Karlsruhe – Betrunkener Autofahrer schiebt geparkten Pkw in Mauer und verursacht hohen Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer verursachte am

Donnerstagabend in Neureut einen Verkehrsunfall, bei dem er einen geparkten Pkw

in eine Mauer schob und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 32.000 Euro

entstand.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 48-jährige Citroen-Fahrer gegen 21:10

Uhr auf der Welschneureuter Straße in nordwestliche Richtung. Auf Höhe einer

Verkehrsinsel verlor der Autofahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug

und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der 48-Jährige den Pkw

schließlich wieder zurück auf die Fahrbahn lenken wollte, kollidierte er mit

einem am linken Fahrbahnrand geparkten Seat. Durch die Wucht des Zusammenstoßes

wurde der Seat in der Folge gegen die Grundstückmauer eines Anwesens

geschleudert. Zudem beschädigten umherfliegende Trümmerteile ein weiteres in der

Nähe geparktes Auto. Der Citroen des 48-Jährigen kam schließlich auf der

Gegenfahrbahn zum Stehen.

Zeugen beobachteten das Unfallgeschehen und hielten den vermeintlichen

Unfallverursacher bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Da die Polizeibeamten bei der anschließenden Unfallaufnahme bei dem 48-Jährigen

Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser bestätigte

den Verdacht und zeigte einen Wert von rund 1,4 Promille. Der Autofahrer musste

die Polizeistreife schließlich zur Blutentnahme zum Revier begleiten. Er muss

nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug seines

Führerscheins rechnen.

Der Citroen-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen in Form von

Schürfwunden zu. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Sowohl der Citroen als auch der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der

beiden Unfallfahrzeuge war die Welschneureuter Straße in beide Richtungen

gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Eggenstein-Leopoldshafen – Nach mutmaßlicher Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr auf der B36: Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Auf der Bundesstraße 36 zwischen Linkenheim und Eggenstein in

Fahrtrichtung Karlsruhe kam es in der Donnerstagnacht offenbar zu einer Nötigung

und einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Mercedes-Benz

Sprinter-Fahrer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren ein 30-jähriger Pkw-Fahrer und

ein 36-jähriger Sprinter-Fahrer am Donnerstag gegen 22:10 Uhr bei Linkenheim auf

die B36 auf. Offenbar bedrängte im Nachgang der 36-Jährige den Pkw-Fahrer

massiv, indem der er ihm wiederholt Lichthupe gab und dicht auffuhr. Im

einspurigen Bereich überfuhr der Sprinter-Fahrer wohl die doppelt durchgezogene

Linie in den Gegenverkehr und versuchte auf der Höhe des Pkw-Fahrers zu bleiben

und ihn durch Gestikulieren zum Anhalten zu bewegen. In Folge dessen musste der

entgegenkommenden Verkehr abbremsen und ausweichen. Nachdem der Sprinter-Fahrer

den Pkw überholt hatte, bremste er ihn offenbar zweimal bis zum Stillstand aus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die dem Sprinter-Fahrer ausweichen mussten.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt

unter 0721 96718-0 in Verbindung zu setzen.