Landau: Die Polizei-News

Entlassener, somalischer Straftäter in Klinik untergebracht VG Landau-Land (ots)

Nachdem ein 35-Jähriger am 24.05.2024 nach Verbüßung seiner Haftstrafe entlassen wurde, nahmen Polizeikräfte den Mann am Donnerstagmittag (30.05.2024) in seinen Wohnräumen in Gewahrsam. Bei einer Kontrolle durch Polizeikräfte am Donnerstagmittag war er stark alkoholisiert und äußerte Drohungen. Er zeigte sich aggressiv und beleidigte einen Polizeibeamten. Der 35-Jährige wurde durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Der 35-Jährige ist u.a. wegen Körperverletzungen und Raub polizeibekannt. Da nicht auszuschließen ist, dass der Mann nach seiner Entlassung erneut straffällig werden könnte, wurden auf der Grundlage eines landesweiten Konzeptes gefahrenabwehrende Maßnahmen beschlossen. Darüber hinaus wurden in einem gerichtlichen Führungsaufsichtsbeschluss Weisungen festgelegt, die der Gefahrenabwehr dienen und von dem Betroffenen zu befolgen sind. Festgestellte Verstöße werden von der Polizei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Noch während der Haft wurde bei dem 35-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt von Polizeikräften eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt und unmittelbar am Tag der Haftentlassung erneut. Durch polizeiliche Gefährderansprachen sollen Personen durch eine gezielte Ansprache von der Begehung von Straftaten oder gefahrenverursachenden Handlungen abgehalten werden. Ebenso wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt und wird seit der Haftentlassung engmaschig täglich von Polizeikräften kontrolliert.

Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang sich nicht an der Verbreitung von Gerüchten zu beteiligen. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Wir nehmen Ihre Ängste und Sorgen sehr ernst. Denn wir wollen, dass Sie nicht nur sicher sind, sondern sich auch sicher fühlen. Polizeikräfte werden den Mann auch nach einer Entlassung aus der Klinik weiterhin engmaschig überprüfen. Darüber hinaus stehen wir in engem Kontakt mit allen beteiligten Behörden und prüfen fortlaufend alle rechtlich möglichen Maßnahmen

A65/Edesheim – Kollision mit LKW

Am Donnerstagabend (30.05.2024, 22.45 Uhr) überholte auf der A65, Höhe Edesheim (kurz vor der Tank- und Ratsanlage Pfälzer Weinstraße Ost in Fahrtrichtung Ludwigshafen), ein 27 Jahre alter Autofahrer einen vorausfahrenden Sattelzug. Beim Überholvorgang touchierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem linken Fahrzeugheck des LKW, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Infolge der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Schwarzer Mercedes Benz Vito nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberhausen – L 544 (ots)

Am 29.05.2024, gegen 18:15Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Niederotterbach und Oberhausen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Wohnmobils mit KA-Kennzeichen befuhr die L 544 von Niederotterbach in Richtung Oberhausen. In einer Rechtskurve kam es mit einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes Benz Vito zu einem leichten Zusammenstoß. Der Fahrer des Vito setzte seine Fahrt in Richtung Niederotterbach fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden an dem Wohnmobil wird auf 600.-EUR geschätzt. Hinweise zu dem schwarzen Mercedes Benz Vito mit SÜW-Kennzeichen werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.