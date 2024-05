Drogen bei Haftbefehlsvollstreckung gefunden – 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwochabend (29.05.2024) verhafteten Polizeikräfte einen mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten 32-Jährigen in Ludwigshafen. Bei dem Mann konnten rund 50 Gramm Haschisch aufgefunden werden. In seiner Wohnung in Ludwigshafen fanden die Beamten rund 770 Gramm Amphetamin, rund 230 Gramm Marihuana und rund 270 Gramm Haschisch.

Der 32-Jährige wurde am 30.05.2024 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den bestehenden Untersuchungshaftbefehl in Vollzug und erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen weiteren Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Farbschmierereien an Parteibüros – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 28.05.2024, 14 Uhr, bis zum 29.05.2024, 12 Uhr, beschmierten Unbekannte die Scheiben des SPD-Büros in der Maxstraße und die des Büros der Partei DIE GRÜNEN am Rathausplatz mit verfassungswidrigen Symbolen. Die Schadenshöhe wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Haben Sie die Taten beobachtet oder können Sie sachdienliche Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Wahlplakat angezündet – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Freitag (31.05.2024) kurz nach Mitternacht wurde die Polizei aufgrund eines brennenden Wahlplakates in der Brunhildenstraße alarmiert. Unbekannte hatten zuvor das Plakat der Partei ‚DIE LINKE‘ angezündet. Der oder die Täter konnten jedoch unerkannt flüchten. Das Feuer beschädigte auch die Straßenlaterne, an der das Plakat angebracht war. Der Gesamtschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Diebstahl eines Motorrades

Unbekannte versuchten in der Zeit vom 29.05.2024, 15 Uhr, bis zum 30.05.2024, 11 Uhr, ein Motorrad in der Philipp-Scheidemann-Straße zu stehlen. Das Motorrad wurde durch den Diebstahlsversuch beschädigt. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Café – Zeugen gesucht

Am Donnerstag (30.05.2024, 0 Uhr bis 14:15 Uhr) brachen Unbekannte in ein Café in der Bismarckstraße ein. In der Gaststätte wurden mehrere Automaten aufgebrochen. Ob bzw. was genau entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Haben Sie verdächtige Personen am Donnerstag in der Bismarckstraße gesehen oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Motorrad beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen (30.05.2024, genaue Uhrzeit unbekannt) habe ein weißer Kastenwagen beim Einparken in der Grünerstraße ein geparktes Motorrad umgestoßen. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und dies dem Geschädigten geschildert.

Dieser und auch mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Auto ermittelt

Nachdem der Polizei Ludwigshafen am 29.05.2024 ein versuchter Einbruch in ein geparktes Auto am Bahnhof Mundenheim gemeldet wurde, erkannte der Geschädigte die mutmaßlichen Täter am Abend des 30.05.2024 in der Maudacher Straße wieder. Der Geschädigte alarmierte die Polizei. Die Tatverdächtigen, ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger, wurden kontrolliert und zur Polizeidienststelle gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie wieder entlassen. Der minderjährige Tatverdächtige wurde an seine Eltern überstellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob die Verdächtigen auch für weitere Taten verantwortlich sein könnten.

Mehrere Autos aufgebrochen

Der Polizei Ludwigshafen wurden am Donnerstag (30.05.2024) fünf aufgebrochene Autos gemeldet.

In der Zeit vom 29.05.2024, 23:30 Uhr bis zum 30.05.2024, 6:30 Uhr, brachen Unbekannte ein geparktes Auto in der Großwiesenstraße auf. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen eine Geldbörse und Parfüm. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.05.2024, 22 Uhr – 30.05.2024, 8 Uhr) wurde ein Auto in der Erich-Reimann-Straße aufgebrochen. Gestohlen wurden Pfandflaschen und Elektrozubehör. Der Schaden wird auf rund 230 Euro geschätzt.

Am Donnerstag (30.05.2024) zwischen 8:30 Uhr und 13:30 Uhr brachen Unbekannte ein Auto in der Von-Kieffer-Straße auf. Gestohlen wurde nichts. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Zwei weitere Autos wurde am Donnerstag aufgebrochen, ohne etwas zu stehlen. Eine Tat ereignete sich in der Zeit von 8 Uhr bis 16:30 Uhr im Herrmann-Löns-Weg. Durch diesen Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Eine weitere Tat ereignete sich im Laufe des Tages in der Dhauner Straße. Hier wird der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bestandteil der Ermittlungen wird auch sein, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Haben Sie eine der Taten beobachtet oder können Sie sachdienliche Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.