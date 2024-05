Brand eines PKWs

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Freitag, den 31.05.2024, gegen 05:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache am Binnendamm in Bobenheim-Roxheim, auf dem dortigen ehemaligen Sportplatz am Altrhein, ein PKW in Brand. Dieser brannte vollständig aus. An dem Mazda (älteres Bauhjahr) entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Hochsitz angezündet – Polizei sucht Zeugen

Altrip (ots)

Am Donnerstag wurde der Polizei um 16:50 Uhr ein brennender Hochsitz am Waldrand der K13 gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinauen löschte den Brand. Durch das Feuer wurde der Hochsitz sowie angrenzende Baumkronen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an. Zeugen des Ereignisses werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betrunkener LKW-Fahrer

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein 56-Jähriger LKW-Fahrer in Mutterstadt kontrolliert. Dieser fuhr seinen eigenen Angaben bereits angetrunken mit seinem LKW samt Sattelauflieger von Frankreich nach Mutterstadt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei weist noch einmal eindringlich daraufhin den Konsum von Alkohol/Betäubungsmittel und die Teilnahme am Straßenverkehr konsequent zu trennen. Sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch Andere.

schwerer Verkehrsunfall

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 31.05.2024 ereignete sich gegen 01:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Bobenheim-Roxheim. Hierbei befuhr ein Pkw die Frankenthaler Straße von Worms kommend in Richtung Frankenthal vermutlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der Pkw kollidierte mit insgesamt 5 geparkten Fahrzeugen. Nachdem der Pkw im Nachgang mit einer Laterne sowie einem Hoftor kollidiert ist, kam er schließlich zum Stehen. Die beiden Insassen des Pkw wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Gutachter beauftragt. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim unterstützt. Außerdem erfolgten polizeiliche Maßnahmen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit der beiden Insassen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 30.000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.