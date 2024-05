In Wohnung eingebrochen – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 29.05.2024, 12:15 Uhr, bis zum 30.05.2024, 14:40 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Theodor-Storm-Weg in Speyer ein. Aus der Wohnung wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

Haben Sie im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Theodor-Storm-Weg beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Speyer- Unbefugte Fahrt auf Radlader unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Freitag gegen 03:20 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis davon, dass Am Germansberg drei Personen mit einem Radlader durch die Straße fahren würden. Die drei 17-jährigen Insassen konnten durch die Polizei noch mit dem Radlader fahrend festgestellt und kontrolliert werden. Den Radlader hatte der Fahrer zuvor von einer Baustelle in der Windthorststraße aus unbefugt gestartet. Anschließend unternahm er gemeinsam mit seinen zwei Freunden eine Spritztour. Bei allen Jugendlichen konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,32 Promille. Auf Grund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Radlader wurde wieder zur Baustelle zurückgebracht und verschlossen. Da der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn nun nicht nur die Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Trunkenheitsfahrt und dem unbefugten Gebrauch des Radladers, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Speyer- Sachbeschädigung endet in Polizeigewahrsam

Am Donnerstag gegen 14:10 Uhr konnte ein 43-jähriger Mann in der Prinz-Luitpold-Straße beobachtet werden, wie er mit einem Messer geparkte PKW zerkratzte. Der 43-Jährige war derart alkoholisiert, dass er augenscheinlich nicht mehr wegefähig war. Auf Grund dessen und zur Verhinderung weiterer Taten wurde er durch die kontrollierenden Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. An insgesamt drei Fahrzeugen konnten frische Kratzspuren festgestellt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.