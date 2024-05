Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Landwirtschaftliches Fahrzeug und Linienbus kollidieren

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag gegen 09:25 Uhr befuhr ein

75-jähriger Traktor-Fahrer mit einem anmontierten Spritzgestänge die K 4175 von

der K 4176 kommend in Fahrtrichtung Balzfeld. Dem Traktor folgte ein Linienbus.

Um an dem Traktor-Fahrer vorbeizufahren, setzte der 49-jährige Fahrer des

Linienbusses zum Überholen an. Während des Überholvorgangs kam es zwischen

beiden Fahrzeugen zur Berührung, wodurch drei Fensterscheiben des Linienbusses

beschädigt wurden. Ebenso wurde das Spritzgestänge am Traktor durch die

Kollision verbogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro. Zum

Unfallzeitpunkt war der Bus lediglich mit einem Fahrgast besetzt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben

zum Unfallhergang hat das Polizeirevier Wiesloch die Ermittlungen aufgenommen.

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrskontrollstelle an der B292

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag fand unter der Federführung

des Polizeireviers Sinsheim im Rahmen der Konzeption „Sicher in Sinsheim“ eine

Großkontrolle auf dem Waldparkplatz an der B292 statt. Ziel der Aktion, welche

von 17 Uhr bis 22 Uhr andauerte, war es die Sicherheit im Straßenverkehr zu

erhöhen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Verfolgung und Ahndung von

Alkohol- und Drogenfahrten.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen 191 Fahrzeuge und 261 Personen überprüft.

Bei drei Personen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts einer Fahrt unter

Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Trunkenheitsfahrten konnten hingegen nicht

festgestellt werden. Darüber hinaus wurden eine Verkehrsstraftat sowie 21

Ordnungswidrigkeiten geahndet. Sechs Fahrzeuge wiesen geringfügige Mängel auf.

Die jeweiligen Fahrzeughalter wurden von der Polizei aufgefordert, diese zu

beheben.

Der Leiter des Polizeireviers Sinsheim Polizeioberrat Adrian Harz zeigte sich

angesichts des Kontrollergebnisses sehr zufrieden: „Das Verhältnis der

kontrollierten Fahrzeuge zu den unter Verdacht von Betäubungsmitteln stehenden

Fahrzeugführern zeugt von einem hohen Sicherheitsverständnis und

Verantwortungsbewusstsein der Verkehrsteilnehmer. Nichtsdestotrotz wird das

Polizeirevier Sinsheim auch weiterhin durch Kontrollen die Sicherheit im

Straßenverkehr gewährleisten und somit einen Beitrag zur „Vision Zero“, also der

Minimierung der Zahl der Verkehrstoten, leisten.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus

Rauenberg – Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich

zwischen Freitag und Dienstag gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der

Straße „Im Brühl“ und flüchtete unerkannt. Die Täterschaft schlug ein

Kellerfenster des Anwesens ein und gelangte so ins Innere. Was die Täterschaft

erbeutete, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun Zeugen, welche verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

0621/174-4444 zu melden.

Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert mit Motorrad

Sinsheim – Am Dienstagabend gegen 20 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich

Alte Römerstraße/ In der Au ein Auto mit einem Motorrad, wodurch der

Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 31-jährige BMW-Fahrer wollte von der

alten Römerstraße nach links in die Straße „In der Au“ abbiegen, als er den von

links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersah. Der 18-jährige

Zweiradfahrer kam durch die Kollision zu Fall und verletzt sich leicht. Er wurde

durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des

Sachschadens ist noch unklar.

Unbekannte legen Gegenstände ins Gleis – Zeugenaufruf

Hockenheim – Dienstagabend (28. Mai) haben bislang unbekannte

Tatverdächtige auf der Bahnstrecke bei Hockenheim Gegenstände ins Gleis gelegt.

Ein Güterzug überfuhr diese. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 19:30 Uhr meldete die Deutsche Bahn AG der Bundespolizei in Karlsruhe,

dass ein Güterzug auf Höhe Hockenheim mit mehreren Gegenständen im Gleis

kollidierte.

Erste Ermittlungen der Beamten am Tatort ergaben, dass bislang unbekannte Täter

ein Bobbycar, einen Grill, ein Windlicht und einen Holzrahmen auf die

Gleiskörper gelegt hatten. Der Triebfahrzeugführer des Güterzugs überfuhr diese

Gegenstände und leitete direkt im Anschluss eine Schnellbremsung ein. Es wurde

niemand verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen unbekannt aufgenommen und sucht

in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum

Tathergang und/oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit den

ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der

Rufnummer 0721 -120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de

erfolgen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gegenstände in den Gleisbereich zu

legen. Triebfahrzeugführer haben kaum Chancen, diese rechtzeitig zu erkennen.

Selbst beim frühzeitigen Erkennen einer solchen Gefahr, ist es aufgrund der

technischen Beschaffenheit der Züge fast unmöglich, diese sofort zum Stillstand

zu bringen. Das Überfahren der Gegenstände im Gleis birgt auch die Gefahr, dass

diese wegfliegen und umstehende Personen treffen und schwer oder gar tödlich

verletzen. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden

Sie unter www.bundespolizei.de.