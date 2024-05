Waghäusel – Mutmaßlicher Dieb flüchtet mit Roller und fährt 31-Jährigen an – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Zeugen beobachteten am Dienstagmorgen in Wiesental offenbar

einen Diebstahl an einem geparkten Auto. Als ein 31-Jähriger daraufhin versuchte

den vermeintlichen Dieb aufzuhalten, streifte der Tatverdächtige den Mann mit

seinem Zweirad und brachte ihn zu Fall.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendet der Unbekannte gegen 13:00 Uhr zwei

Felgendeckel eines in der Triebstraße geparkten Volkswagen. Als der Mann

bemerkte, dass er offenbar von Zeugen bei der Tat beobachtet wurde, ergriff er

mit einem Roller die Flucht. Als einer der Zeugen daraufhin auf die Fahrbahn

trat und versuchte den mutmaßlichen Dieb an seiner Flucht zu hindern, fuhr der

Unbekannte offenbar weiter auf diesen zu, sodass es schließlich zu einer

Kollision kam. Infolge der Berührung kam der 31-Jährige zu Fall und zog sich

leichte Verletzungen zu. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt unterdessen weiter

in Richtung der Karlsruher Straße / L638 fort.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten und rund

170 cm großen Mann mit kräftiger Statur, osteuropäischer Erscheinung und kurzen

grauen Haaren handeln. Er habe keinen Helm getragen und sei mit einem

blau-grauen Zweirad davon gefahren.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden. Insbesondere suchen die

Ermittler nach einem Zeugen, der sich nach dem Vorfall bereits an die

Halterfirma des betroffenen VW gewendet hatte.