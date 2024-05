Versuchter Diebstahl mit Waffen im Zug

Mannheim – In der Nacht auf Dienstag (27. Mai) versuchte ein 31-Jähriger

einen Reisenden im Zug zu bestehlen. Weiterhin wurde weiteres Diebesgut bei dem

Mann aufgefunden.

Gegen 00:20 Uhr wurde die Bundespolizei von der Deutschen Bahn AG wegen eines

Reisenden ohne gültigen Fahrausweis zum ICE 617 angefordert. Der 31-jährige

algerische Staatsangehörige nutzte zuvor den Zug von Frankfurt/ Main Flughafen

nach Mannheim ohne das nötige Entgelt hierfür entrichtet zu haben.

Bei den Ermittlungen im Zug stellte sich weiterhin heraus, dass der

Tatverdächtige während der Fahrt versuchte, das Handy eines Mitreisenden zu

entwenden. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl und konnte das Vorhaben

unterbinden. Der Geschädigte verließ den Zug noch vor dem Eintreffen der

Bundespolizei.

Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Beamten neben einem Messer auch

ein IPad auf. Der Tatverdächtige konnte keinen Eigentumsnachweis für das

Mobilgerät erbringen.

Durch Ermittlungen im Nachgang wurde der rechtmäßige Eigentümer identifiziert.

Er erhält sein IPad zurück.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts

des versuchten Diebstahls mit Waffen, Leistungserschleichung und wegen des

Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Der Geschädigte des versuchten Diebstahls im ICE 617 wird gebeten, sich mit den

ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der

Rufnummer 0721 – 120 160 oder über das Kontaktformular unter

www.bundespolizei.de erfolgen.

Mannheim: Trio nach Pkw-Aufbruch und Diebstahl festgenommen

Mannheim – Am frühen Montagmorgen gegen 01:50 Uhr konnten drei Männer

festgenommen werden, nachdem ein aufmerksamer Zeuge die Polizei informierte.

Zuvor brachen der 21-, 25- und 27-Jährige zwei in der Otto-Beck-Straße auf einem

Mittelstreifen geparkte Fahrzeuge auf. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten die

Täter einen Rucksack mit musikalischem Equipment. Im Anschluss entfernten sich

die Täter zu Fuß in Richtung Seckenheimer Straße. Die Höhe des hierdurch

entstandenen Sachschadens an den Fahrzeugen sowie Diebstahlsschaden ist noch

nicht bekannt. Im Anschluss suchte das Trio eine Tankstelle in der Seckenheimer

Straße auf, entwendeten ebenfalls mehrere Warenartikel und flüchteten Richtung

Tattersall. Durch die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die drei

Männer kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Die sichergestellten

Videoaufnahmen werden derzeit durch die Ermittlerinnen und Ermittler

ausgewertet. Nach Beendigung sämtlicher strafprozessualer Maßnahmen wurden die

Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat

die Ermittlungen eingeleitet.

Mannheim: Bushaltestelle in Brand gesetzt – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am Dienstagabend gegen 22:50 Uhr entflammte eine derzeit noch

unbekannte Täterschaft den aus Kunststoff bestehenden Informationskasten der

Bushaltestelle „Moselstraße“. Die Feuerwehr Mannheim konnte den Brand schnell

unter Kontrolle bringen und somit Schlimmeres verhindern. Durch die entstandene

Hitze zerbrach auch die Verglasung der Bushaltestelle. Der entstandene Schaden

beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf mehrere tausend Euro. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu der

Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer

0621/3301-0 zu melden.

Mannheim: Mehrere Verletzte nach Rotlichtunfall

Mannheim – Am Dienstag fuhr ein 39-Jähriger mit einem VW auf der

Casterfeldstraße in Richtung Neckarauer Straße. Aus bislang unbekannten Gründen

übersah er um kurz vor 13:30 Uhr einen vor ihm auf der Höhe der Morchfeldstraße

an einer roten Ampel haltenden Smart. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung

und eines Ausweichversuchs prallte der VW des 39-Jährigen auf das Heck des

Smarts. Durch die Kollision verletzte sich die 33-jährige Smart-Fahrerin schwer,

der 39-Jähriger sowie zwei weitere Insassen des VW leicht. Alle Personen kamen

zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Totalschaden,

der mit 17.000 Euro beziffert wird. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden

abgeschleppt. Anschließend musste auf Grund von ausgelaufenen Betriebsstoffen

die Fahrbahn gereinigt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren

Unfallermittlungen.

Mannheim/Friedrichsfeld: Unfall auf der L597. Drei Fahrzeuge beteiligt

Mannheim – Wie bereits berichtet, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem

Verkehrsunfall in Mannheim-Friedrichsfeld. Hierbei befuhr der 67-jährige

Unfallverursacher mit seinem Daimler-Benz die L 597 in Fahrtrichtung

Schwetzingen und kam, kurz vor der Überführung der Rheintalbahn, aus bislang

nicht abschließend geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den

Gegenverkehr. Dort kollidierte der 67-Jährige mit einem Lkw (3,5t) eines

52-jährigen Geschädigten, sowie einem BMW eines 36-jährigen Geschädigten. Durch

das Unfallgeschehen wurden der Unfallverursacher und der 52-jährige Geschädigte

schwer verletzt. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle Beteiligten

mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Es

entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000EUR. Alle beteiligten Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Fachfirmen abgeschleppt werden.

Der betroffene Streckenabschnitt musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme

gesperrt werden. Die Unfallermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim

geführt.

MA-Sandhofen: ZUsammenstoß zwischen Pkw und Motorrad, eine verletzte Person

Mannheim – Gegen 17.20 Uhr ereigenete sich im Stadteteil Sandhofen,

Sandhofer Straße / Bürstadter Straße ein Verkehrsunfall, wobei ein

Motorradfahrer mit einem Pkw kollidierte. Nach jetzigem Kenntnisstand führte der

Pkw-Führer eine Kehrtwende durch und übersah hierbei den in eingegengesetzter

Richtung fahrenden Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der

Motorradfahrer und zog sich nicht unerhebliche Verletzungen zu. Er wurde in ein

angrenzendes Krankenhaus verbracht. Die beiden Kraftfahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.