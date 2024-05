Aktionswoche Seniorensicherheit am Polizeipräsidium Mainz

Mainz – Ob Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Schockanrufe oder

vermeintliche IT-Servicemitarbeiter – Jahr für Jahr erbeuten Kriminelle mit

unterschiedlichsten Maschen hohe Summen.

Der Blick auf die polizeilichen Kriminalstatistiken der vergangenen Jahre macht

deutlich, dass gerade ältere Menschen sehr häufig Opfer von Straftaten mit zum

Teil sehr hohen Schadenssummen werden. Darüber hinaus zeigte die im März

veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik einen Zuwachs in der Unfallhäufungsrate

bei den über 65-Jährigen.

Ein Schwerpunkt wird auf Betrugsdelikten liegen, aber auch andere

Kriminalitätsphänomene sowie auch die Verkehrsprävention sollen in den Blick

genommen werden.

Vor diesem Hintergrund organisiert das Polizeipräsidium Mainz in der Woche vom 3. bis 9. Juni 2024 eine „Sicherheitswoche für Seniorinnen und Senioren“, um

diese Zielgruppe mit möglichst vielen unterschiedlichen

Präventionsveranstaltungen und Aktionen in den Fokus zu nehmen.

Geplant sind verschiedene Aktionen, etwa Vorträge und Veranstaltungen, u.a. zu

aktuellen Betrugsmaschen am 5. Juni, Medikamenten im Straßenverkehr am 4./5.

Juni und einen allgemeinen Informations- und Beratungstag am 6. Juni. Die

Beamtinnen und Beamten aus dem Sachbereich Prävention des PP Mainz und die

kommunalen Seniorensicherheitsberaterinnen und Seniorensicherheitsberater sind

täglich unterwegs.

Von Montag, 4. Juni, bis Donnerstag, 6. Juni, ist jeweils zwischen 9 Uhr bis 17

Uhr eine Hotline unter der Rufnummer 06131-653488 geschaltet. Über die

polizeieigenen Kanäle, u.a. den WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Mainz,

werden zudem täglich neue Ausprägungen und Maschen mit Themenbezug

veröffentlicht.

Alle Informationen zur Aktionswoche sowie geplanten Veranstaltungen sind im

Internet abrufbar unter:

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/praevention-und-beratung#c3328

Von der Autobahn abgekommen

A 61/Gensingen – Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 61-jähriger

Fahrer eines PKW am 28.5.2024 gegen 18:30 Uhr von der A 61 ab. Er blieb mit

seinem Auto rechts neben der Autobahn in einem Feld liegen. Dabei fuhr der

61-Jährige zunächst die A 61 in Richtung Süden. Etwa 1200 Meter vor der

Anschlussstelle Bad Kreuznach kam er mit seinem Mercedes aus unbekannten Gründen

nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst im Grünstreifen weiter, sprang

mit dem Auto über eine kleine Anhöhe und kam auf den Rädern rechts im Feld zum

Stehen. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Am Wagen des 61-Jährigen

entstand vermutlich ein Totalschaden, den die Polizei auf ca. 60.000 Euro

schätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Mann wurde vorsorglich vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da die Hauptfahrbahn der A 61 nicht

betroffen war, kam es zu keinen weiteren Verkehrsbehinderungen.