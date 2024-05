Vorfälle in Frankenthal

Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag (25.05.2024 – 27.05.2024) kam es in Frankenthal zu mehreren Vorfällen mit einem 77-jährigen Mann.

Am Samstagmorgen sprach der Mann eine Anwohnerin auf ihrem Grundstück in der Gottfried-Keller-Straße an und belästigte diese zunächst verbal sexuell und versuchte dann, sie im Bereich der Brust anzufassen. Die Frau verwies den Mann ihres Grundstücks, durch Polizeikräfte konnte er zunächst nicht angetroffen werden. Er wurde als circa 70-80 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und mit weißem Haar beschrieben.

Ebenfalls am Samstag, gegen 10:40 Uhr, meldete eine Mutter, dass ihre 7-jährige Tochter kurz zuvor in der Berliner Straße durch einen älteren Mann angesprochen und gefragt wurde, ob sie ihn begleiten möchte. Im Anschluss habe der Mann sich entfernt und konnte auch durch Polizeikräfte nicht mehr festgestellt werden. Anhand der Personenbeschreibung bestand der Verdacht, dass es sich in beiden Fällen um denselben Mann handeln könnte.

Erneut in der Berliner Straße kam es Montag gegen 13:30 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein älterer Mann ein Mädchen auf der Straße vor einem Wohnhaus ansprach und diesem dann unter die Achseln griff. Als das Mädchen ihn bat, sie in Ruhe zu lassen, entfernte er sich von der Örtlichkeit. Die Personenbeschreibung des Mannes war identisch zu den Vorfällen am Samstag.

Polizeikräfte konnten daraufhin den zu der Beschreibung passenden 77-Jährigen in unmittelbarer Nähe antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei tätigte er mehrere, verfassungsfeindliche Aussagen und wirkte insgesamt psychisch auffällig. Daher wurde er dem kommunalen Vollzugsdienst übergeben, welcher ihn in ein Krankenhaus brachte. Wurden Sie Zeuge der Vorfälle oder haben Sie ähnliche Beobachtungen getätigt?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233 313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

In unserem Flyer „Verdächtige Ansprache von Kindern“ unter https://s.rlp.de/46BYv bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/5vx.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz.

Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Einsatzvorbereitungen für das Strohhutfest 2024

In der Zeit von Donnerstag, 30.05.2024, bis einschließlich Sonntag, 02.05.2024, findet in Frankenthal wieder das alljährliche Strohhutfest statt. Um ein möglichst sicheres Fest zu gewährleisten, setzt die Polizei auch in diesem Jahr, neben anderen Maßnahmen, auf den offenen Einsatz von Videotechnik. Die Videoüberwachung erstreckt sich über Teile der Kanalstraße sowie die Carl-Theodor-Straße, die Willy-Brandt-Anlage, die Wormser Straße und den Rathausplatz. Außerdem kommen Bodycams zum Einsatz. Eine Videoaufzeichnung erfolgt am Eröffnungstag von 13:00 Uhr bis 04:00 Uhr, freitags und samstags von 16:00 Uhr bis 04:00 Uhr sowie sonntags von 10:00 Uhr bis 04:00 Uhr. Eine Beschilderung wird die Bereiche ausweisen. Ziel der Maßnahmen ist die Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten sowie bestenfalls eine deeskalierende Wirkung zur Verhinderung von Straftaten. Die Polizei Frankenthal steht in engem ständigen Austausch mit allen verantwortlichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und wird für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar sein. Die Polizei wird konsequent gegen Personen vorgehen, die einen friedlichen Festverlauf stören. Unfriedlichen Besuchern kann die Polizei einen Platzverweis für den Innenstadtbereich der Stadt Frankenthal aussprechen. In hartnäckigen Fällen kann die Polizei gewaltbereite Personen und Randalierer in Gewahrsam nehmen, um Schlägereien und andere Straftaten zu verhindern. Zudem wird die Polizei den An- und Abreiseverkehr bezüglich des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln kontrollieren.

Sachbeschädigung an Supermarkt

In der Nacht von Dienstag (28.05.2024) auf Mittwoch (29.05.2024) beschädigten Unbekannte die Eingangstür des Supermarkts am Jakobsplatz. An der Schiebetür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Jakobsplatz in der letzten Nacht gemacht haben. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.