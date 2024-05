Germersheim: Die Polizei-News

Wörth – Durchfahrtsverbot in Maximiliansau kontrolliert

Wörth am Rhein

Gestern am 28.05.24 gegen 11.00h kontrollierte die Polizei das Durchfahrtsverbot am Kreisverkehr an der Kehle in Wörth-Maximiliansau. Wegen Umbaumaßnahmen ist der Kreisverkehrs derzeit gesperrt. Zehn Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die Absperrungen und wurden kontrolliert. Ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro wurde deshalb fällig.

Toiletten der Alla-Hopp-Anlage durch Feuer beschädigt – Zeugen gesucht

Rülzheim

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter die Damentoilette auf dem Gelände der Alla-Hopp-Anlage in Rülzheim. Es wurde ein Bürostuhl sowie Papiertücher entzündet, wodurch Wände, Beleuchtung und Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es wird von einem Sachschaden von mindestens 5000,-EUR ausgegangen. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass unbekannte Täter bereits vor circa 5 Wochen, den Papierspender in der Herrentoilette anzündeten und hierbei Sachschaden von circa 200,-EUR verursachten.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.