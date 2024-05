Weitere Diebstähle auf Friedhof

Im Zeitraum zwischen dem 21.05.2024 und dem 24.05.2024 wurden auf dem Friedhof im Stadtteil Rheingönheim (Hauptstraße) noch weitere Grabschalen aus Kupfer entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Geschwindigkeitskontrollen im Juni 2024

Präsidialbereich

Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 2.062 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2022 waren dies noch 1.896 Verkehrsunfälle.

Die Verkehrsunfallstatistik 2023 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei.

Im Monat Juni finden daher im Bezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wie folgt Geschwindigkeitskontrollen statt:

Im Gebiet der Polizeidirektion Ludwigshafen:

05.06.2024 im Bereich Mutterstadt

10.06.2024 im Bereich Böhl-Iggelheim

21.06.2024 im Bereich Bobenheim-Roxheim

27.06.2024 im Bereich Ludwigshafen

Im Gebiet der Polizeidirektion Landau:

06.06.2024 im Bereich Offenbach

12.06.2024 im Bereich Edenkoben

18.06.2024 im Bereich Wörth

24.06.2024 im Bereich Schwegenheim

Im Gebiet der Polizeidirektion Neustadt:

07.06.2024 im Bereich Neustadt

13.06.2024 im Bereich Haßloch

19.06.2024 im Bereich Kirchheim

25.06.2024 im Bereich Bad Dürkheim

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.

Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Am Dienstagabend (28.05.2024), gegen 18:45 Uhr, geriet ein 45-Jähriger mit einem Unbekannten an der Straßenbahnendhaltestelle in der Bad-Aussee-Straße in Streit. Im Zuge dessen schlug der Unbekannte dem 45-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf, wodurch dieser verletzt wurde. Als ein 39-Jähriger versuchte, die Streitparteien zu trennen, wurde er ebenfalls durch den Unbekannten angegriffen und leicht verletzt. Der Unbekannte wurde als circa 1,75 Meter groß, Anfang 20 und mit einem auffälligen Tattoo am Oberarm beschrieben. Er trug eine Kappe und ein rotes Shirt und war in Begleitung eines weiteren jungen Mannes und zweier Frauen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Mit Messer bedroht – Zeugen gesucht

Am späten Dienstagabend (28.05.2024), gegen 23:30 Uhr, wurden zwei 16-Jährige in einer Grünanlage in der Dessauer Straße von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen. Einer der Jugendlichen habe unvermittelt aggressiv reagiert und die beiden 16-Jährigen beleidigt und mit einem Messer bedroht. Der Aggressor wurde als circa 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er habe lockige Haare, trug eine weiße Sportjacke und eine Kappe. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht angetroffen werden.

Einbruch in Baucontainer – Zeugen gesucht

Zwischen Montag (27.05.2024), 17:00 Uhr und Dienstag (28.05.2024), 7:00 Uhr, brachen Unbekannte drei Baustellencontainer auf einer Baustelle in der Ernst-Boehe-Straße auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von circa 1.300 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kind durch Hundebiss verletzt

Am Dienstagabend (28.05.2024), gegen 20:55 Uhr, wurde ein 3-jähriger Junge in Begleitung seiner Mutter in der Saarlandstraße durch einen Hund in den Arm gebissen und leicht verletzt. Die Hundehalterin, eine 41-Jährige, hatte den Hund bereits vor Eintreffen der Polizeikräfte von der Örtlichkeit entfernt. Sie stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und gab an, dass der Hund lediglich mit dem Kind spielen wollte. Sie wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr , zur Feststellung der Schuldfähigkeit, eine Blutprobe entnommen wurde. Der Dreijährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt

Am Montagnachmittag kam es in Ludwigshafen zu zwei Unfällen bei denen motorisierte Zweiradfahrer verletzt wurden.

Gegen 14:30 Uhr, wendete ein 21-jähriger Autofahrer verbotenerweise auf der Passadenaallee. Hierbei stieß er mit einem neben ihm fahrenden Motorrad zusammen. Der 42-jährige Zweiradfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer der Fahrer verletzt wurde ist noch unklar. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Gegen 16 Uhr stieß ein Auto an der Kreuzung Wollstraße/Bliesstraße mit einem Roller zusammen. Die 30-jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrt des 54-jährigen Rollerfahrers, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Rollerfahrer wurde durch den Rettungsdienst mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.