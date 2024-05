Diebstahl aus Auto

Bobenheim-Roxheim

Am gestrigen Dienstag, 29.05.2024 um 18:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine Tasche aus dem auf dem Globus Parkplatz geparkten Fahrzeug der 23-jährigen Geschädigten. Die 23-Jährige vergaß bei Verlassen des Fahrzeugs, dieses abzuschließen, sodass Unbekannte leichtes Spiel hatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Die Poilizei rät: Sichern Sie jederzeit Ihr Eigentum gegen unberechtigte Wegnahme und schaffen Sie keine Tatgelegenheit.

Römerberg- Einbruchserie in Kindergärten und Grundschule

Römerberg

Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagmorgen ist es zu insgesamt drei Einbrüchen in Bildungseinrichtungen für Kinder in Römerberg gekommen. In einer Kindertagesstätte im Kirchweg in Heiligenstein warfen bislang unbekannte Täter einen Stein durch eine Glastür und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Bei einer weiteren Kindertagesstätte in der Berghäuser Straße in Berghausen wurde ein Fenster aufgehebelt und auf diesem Wege die Einrichtung betreten. In der Gutenbergstraße in Berghausen warfen die Täter ein Fenster mittels Stein ein. Die Täter durchsuchten alle drei Gebäude und brachen teilweise Türen und Schränke gewaltsam auf. Entwendet wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Von einem Tatzusammenhang ist derzeit auszugehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum von Montag bis Dienstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kirchwegs, der Berghäuser Straße oder der Gutenbergstraße gesehen haben, sich mit der Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ohne Führerschein aber unter dem Einfluss von Betäubungsmittel Auto gefahren

Mutterstadt

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr wurde ein 51-Järhiger aus Birkenheide auf der Landstraße 524 zwischen Mutterstadt und Ruchheim aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einer Kontrolle unterzogen. Der Autofahrer gab an, dass er keinen Führerschein habe. Zudem ergab sich der Verdacht, dass dieser unter der Wirkung von Betäubungsmitteln steht. Der Mann räumte den Konsum von Cannabis ein. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Dem Mann aus Birkenheide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizei weist noch einmal eindringlich daraufhin, dass das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, insbesondere THC verboten ist.

Geschwindigkeitskontrollen

Mutterstadt

Am Dienstagvormittag führten Beamte der Polizei Schifferstadt zwischen Schifferstadt und Mutterstadt sowie Mutterstadt und Ruchheim Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei mussten 35 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und nicht angelegter Sicherheitsgurte eingeleitet werden. Der Spitzenreiter wurde mit 100km/h bei erlaubten 70km/h gemessen. Es folgt ein Bußgeld im 3-stelligen Bereich, 1 Punkt in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.