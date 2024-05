Speyer- Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstag gegen 17:45 Uhr befuhr eine 51-jährige Motorradfahrerin die Lindenstraße in Richtung St.-German-Straße. Ein 90-jähriger PKW-Fahrer wollte von einem Parkplatz in die Lindenstraße einfahren und übersah die Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die 51-Jährige über die Motorhaube stürzte. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.300 Euro.

Speyer- Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer

Am Montag den 27.05.2024 gegen 16:35 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrradfahrer den Fahrradweg der Tullastraße in Richtung Auestraße auf der linken Seite. Aus einer Einfahrt in der Nähe des dortigen Kreisverkehrs wollte ein weißer Sprinter in die Tullastraße einfahren. Hierbei übersah der Fahrer den 51-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht, eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Der männliche unbekannte PKW-Fahrer gab dem 51-Jährigen seine Telefonnummer, welche sich im Nachgang als falsch herausstellte.

Die Polizei Speyer ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Etwaige Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Personen die sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen (Tel. 06232-1370 / pispeyer@polizei.rlp.de ).

Brand im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer in den frühen Morgenstunden

Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer kam es in den frühen Morgenstunden in einem Patientenzimmer zu einem Brand, bei dem drei Patienten und fünf Mitarbeitende leicht verletzt wurden. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten der Brand gelöscht und die Patienten aus dem Brandabschnitt evakuiert werden. Die Brandursache wird nun ermittelt. Der Krankenhausbetrieb läuft uneingeschränkt weiter.

Heute, in den frühen Morgenstunden, wurde der Brandmeldealarm im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus ausgelöst. Die Mitarbeitenden konnten den Brand selbst löschen und insgesamt zwölf Patienten aus dem Brandabschnitt auf andere Stationen evakuieren. Bei diesem Einsatz erlitten fünf Mitarbeitende leichte Rauchgasvergiftungen. Alle verletzen und evakuierten Personen konnten innerhalb des Krankenhauses versorgt werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort. Sie führten Nachlöscharbeiten durch und belüfteten den betroffenen Brandabschnitt. Danach konnten die Patienten wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

Einsatzleiter Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann lobte die „vorbildlicher Art und Weise“, mit der das Krankenhauspersonal auf den Brandalarm reagiert habe: „Patienten im betroffenen Bereich wurden, wie vorgesehen und geübt, sofort in angrenzende Brandabschnitte gebracht. Außerdem wurde das Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpft und eingedämmt“, so Eymann.

