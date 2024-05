Diebstahl eines Anhängers mit Minibagger

Dörrmoschel (Donnersbergkreis) (ots) – In der Zeit nach dem 20.04.2024 wurde in

der Friedhofstraße ein Anhänger samt Minibagger entwendet. Der Bagger der Marke

Yanmar war im Rahmen des Glasfaserausbaus eingesetzt und auf einem Anhänger mit

EN-Kennzeichen auf einem Parkplatz beim Friedhof abgestellt. Am Montagnachmittag

wurde festgestellt, dass der Anhänger samt Bagger gestohlen wurde. Der Wert des

Stehlgutes wurde mit rund 36.000 Euro beziffert.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die

mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

|pirok

Handgemenge auf dem Messeplatz

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Kerwegelände hat es am Dienstagabend eine

Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gegeben. Zwei Jugendliche wurden

dabei verletzt. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden die beiden 16-Jährigen kurz nach 21

Uhr auf dem Messeplatz von anderen Jugendlichen angesprochen, zur Seite gezogen

und ohne erkennbaren Grund attackiert. Sie erlitten durch Schläge und Tritte

leichte Verletzungen.

Die Täter seien ihnen lediglich flüchtig bekannt, da es sich bei allen

Beteiligten um osteuropäische Staatsangehörige handelte. Die weiteren

Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Dreister Ladendieb

Kaiserslautern (ots) – Mit einer ziemlich dreisten Vorgehensweise ist ein

Ladendieb am Dienstagnachmittag am Stiftsplatz aufgefallen. Mitarbeiter eines

Supermarktes beobachteten, wie sich der Mann an der Selbstbedienungstheke eine

Salatschüssel füllte, den Inhalt an Ort und Stelle direkt verzehrte und

anschließend die leere Schüssel in ein Regal stellte. Danach ging er an die

Kasse, wo er nur eine Getränkedose sowie ein belegtes Brötchen bezahlte.

Bevor der Mann den Markt verlassen konnte, wurde er vom Sicherheitspersonal

aufgehalten und ins Büro gebeten. Dort setzte er seinem dreisten Verhalten

sozusagen noch die Krone auf: Bei der Anzeigenaufnahme gab der Dieb zunächst

falsche Personalien an. Der Schwindel flog aber bei der Überprüfung sofort auf,

denn er hatte die Daten eines Verstorbenen angegeben. Seine wahre Identität

konnte zweifelsfrei geklärt werden.

Am Ende der Maßnahmen kündigte der 41-Jährige an, selbst Anzeige zu erstatten.

Sein Vorwurf: Der Hausdetektiv habe ihn so fest am Arm gepackt, dass er dadurch

verletzt worden sei… |cri

Wer hat den Dacia zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) – Während sie spazieren war, ist das Auto einer Frau aus

dem Stadtgebiet in der Kreuzhofstraße mutwillig beschädigt worden. Wie die

68-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie ihren Dacia Sandero gegen

13.30 Uhr am Ende der Straße am Lautertalradweg abgestellt und war zu einem

Spaziergang aufgebrochen. Als sie zwei Stunden später zu ihrem Fahrzeug

zurückkehrte, entdeckte die Seniorin mehrere tiefe Kratzer, die sich über die

Beifahrerseite und die komplette Front des Wagens zogen.

Aufgrund des Schadensbildes gehen die Ermittler davon aus, dass es sich nicht um

einen Verkehrsunfall gehandelt hat, sondern vielmehr eine Sachbeschädigung

vorliegt. Der Schaden liegt bei 1.500 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Zeugen, die in der Kreuzhofstraße etwas beobachtet haben, oder denen verdächtige

Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Unfall im Baustellenbereich – Pkw erfasst Fußgänger

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Im Baustellenbereich in der

Hauptstraße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein

58-jähriger Mann, der gegen 13.35 Uhr mit seinem Peugeot-Boxer in die Baustelle

einfuhr, erfasste mit seinem Außenspiegel auf der Beifahrerseite einen dort

stehenden Mitarbeiter.

Der 50-Jährige erlitt dadurch eine Fraktur des Handgelenks. Er wurde vom

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Peugeot ging der Spiegel zu Bruch.

Die genauen Abläufe des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden

deshalb gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern aufzunehmen. |cri

Verursacher flüchten von Unfallstellen

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei aus dem Barbarossaring

gemeldet worden. Ein Citroen C3, der am Messeplatz stand, wurde am Montag in der

Zeit zwischen 17.30 und 22.30 Uhr beschädigt.

Wie der Fahrzeughalter am Dienstag anzeigte, hatte er seinen Wagen am

Fahrbahnrand längs zur Straße abgestellt. Als der 70-Jährige ein paar Stunden

später zurückkam, stellte er einen Streifschaden an der Fahrertür fest. Offenbar

hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren nicht genug Seitenabstand

gehalten. Ohne den Unfall zu melden, machte sich der Verantwortliche aus dem

Staub. Von ihm fehlt jede Spur. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro

geschätzt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der

Polizeiinspektion 1 zu melden.

Gesucht wird auch nach dem Verursacher, der am Dienstagnachmittag in der Zeit

zwischen 13.10 und 13.30 Uhr in der August-Herrmann-Straße einen Mercedes-Benz

beschädigt hat. Der Mercedes stand in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 2.

Den Spuren nach zu urteilen, wurde er beim rückwärts Rangieren gerammt. Zurück

blieb ein Schaden an der vorderen Stoßstange – geschätzt 1.000 Euro.

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise durch die Aufnahmen einer in der Nähe

installierten Überwachungskamera. Zeugen, die etwas gesehen haben, können sich

unter der oben genannten Nummer an die Polizei wenden. |cri

Bei Ablenkungsmanöver Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Ablenkungsmanöver haben Taschendiebe am

Dienstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Mannheimer Straße eine

Seniorin hereingelegt. Nach Angaben der 84-Jährigen wurde sie während ihres

Aufenthaltes in dem Markt gegen 16 Uhr von einer unbekannten Frau angesprochen

und in ein Gespräch verwickelt. Als sie später zu Hause ankam, stellte die

Seniorin fest, dass ihr Geldbeutel verschwunden ist.

Offenbar hatte sich jemand unbemerkt an ihrem Rucksack, den sie auf dem Rücken

trug, zu schaffen gemacht und die Geldbörse herausgeholt. Zusammen mit dem

Portemonnaie erbeuteten die Diebe einen dreistelligen Bargeldbetrag, den

Personalausweis sowie die Versicherungskarte der 84-Jährigen.

Von der unbekannten Frau, die das Gespräch gesucht hatte, liegt folgende

Beschreibung vor: etwa 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und

kräftig. Sie war komplett schwarz gekleidet, trug ein Kopftuch und sprach

Deutsch. Sie wurde von einer weiteren Frau begleitet, die etwa 1,60 Meter groß

ist, eine normale Figur und blonde Haare hatte.

Zeugen, die sich zur fraglichen Zeit in dem Einkaufszentrum aufhielten und das

Frauen-Duo möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

|cri

Seniorin geht auf digitale Erpressung ein

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Eine Frau aus dem nördlichen Landkreis ist

Opfer einer digitalen Erpressung geworden. Wie die 72-Jährige am Dienstag bei

der Polizei anzeigte, hatte sie vor ein paar Tagen bei der Benutzung ihres

Computers eine Warnmeldung auf dem Monitor erhalten. Über die Einblendung wurde

ihr mitgeteilt, dass der Zugang zu ihrem Computer nun gesperrt sei.

Die Seniorin wählte die angezeigte Telefonnummer und sprach mit einem

angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft. Auf das Angebot für einen

„lebenslangen Virenschutz“ für ihren Rechner ging sie ein und überwies

anschließend einen vierstelligen Geldbetrag. Danach wurde ihr Computer wieder

freigeschaltet.

Nachdem sie ein paar Tage darüber nachgedacht hatte, entschloss sich die

72-Jährige zur Anzeige. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

Mann mit Axt sorgt für Aufsehen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Anwohner meldete der Polizei am

Mittwoch, kurz nach Mitternacht, dass ein Mann mit einer Axt durch den Ort

laufen würde. Die Beamten trafen den beschriebenen Mann an und unterzogen ihn

einer Kontrolle. Die Axt hatte er nicht mehr bei sich. Sie wurde ihm zuvor von

einem weiteren Zeugen abgenommen. Den Polizisten fiel auf, dass sich der

56-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, weshalb sie einen

Rettungswagen hinzuriefen. Der brachte den nächtlichen Spaziergänger in ein

Krankenhaus. Wie sich herausstellte, waren im Haus des Mannes sämtliche

Möbelstücke zerschlagen. Zudem stand der Boden unter Wasser. Die Quelle war

schnell ausgemacht: Offensichtlich war ein Leitungsrohr beschädigt. Die

eingesetzten Kräfte drehten den Wasserzulauf ab, wodurch weitere

Überschwemmungen verhindert wurden. |kfa

Berauscht mit dem Fahrrad Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Dass Alkohol, Drogen und ein Zweirad keine gute

Kombination sind, musste ein 51-Jähriger am späten Dienstagnachmittag

feststellen. Der Mann war mit seinem Drahtesel in der Glockenstraße unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 52 übersah er einen am Straßenrand geparkten Pkw und

stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall fiel der Radfahrer zu Boden.

Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der 51-Jährige aus dem

Staub. Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Unfall und informierte umgehend

die Polizei. Eine Streife traf den Unfallfahrer in Höhe der Pirmasenser Straße

an und kontrollierte ihn. Dabei fiel auf, dass der Zweiradfahrer alkoholisiert

war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Zwecks genauer Bestimmung der

Alkoholisierung und um weiteren Aufschluss über den Drogenkonsum des Mannes zu

bekommen, musste er mit zur Dienststelle fahren, wo ihm eine Blutprobe entnommen

wurde. Der 51-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung rechtfertigen. |kfa

Säcke mit Kleiderspende durchwühlt

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht von Montag auf

Dienstag in der Beethovenstraße zu. Dort überstieg der Mann eine Mauer und

gelangte so in den Hinterhof einer sozialen Einrichtung. Die Person durchwühlte

mehrere Säcke mit gespendeter Kleidung und machte sich im Anschluss wieder aus

dem Staub. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei

ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Zeugen, denen der Mann

zwischen Montag, 18:15 Uhr, und Dienstag, 9:30 Uhr, aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden.

|kfa

Einbruch in Verkaufsraum einer Bäckerei

Kaiserslautern (ots) – Eine Bäckerei in der Fackelstraße ist in der Nacht von

Montag auf Dienstag zum Ziel von Einbrechern geworden. Am frühen Morgen fiel

auf, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft

und Bargeld gestohlen haben. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen

Bereich.

Zeugen, denen zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr,

verdächtige Personen in der Fußgängerzone aufgefallen sind, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Ladendieb macht teure Beute

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei wurde ein Ladendiebstahl in einem

Bekleidungsgeschäft in der Fackelstraße gemeldet. Laut einer Mitarbeiterin fiel

auf, dass vier hochwertige Jacken fehlen. Bei Sichtung der Überwachungsvideos

kam heraus, dass bereits am Samstag, den 20. April, gegen 14 Uhr ein Kunde die

Jacken der Marke „BOSS“ an sich nahm und, ohne zu bezahlen, das Geschäft

verließ. Der Wert der entwendeten Ware liegt im sehr hohen dreistelligen

Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des

Ladendiebstahls aufgenommen. Laut den Bildern der Überwachungskamera ist der

Tatverdächtige männlich. Er hat eine dunkle Hautfarbe und trug am Tattag einen

schwarzen Trainingsanzug. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise

zum Verbleib der Kleidungstücke geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

Provokanten Poser gestoppt

Kaiserslautern (ots) – Am heutigen Dienstagmittag wurde eine Streife der Polizei

auf einen V8-Boliden aufmerksam, der diese durch mehrmaliges absichtliches

hochdrehen des Motors im innerstädtischen Bereich offenbar provozieren wollte.

Den speziell geschulten Beamten kam dieses V8-Getöse allerdings nicht nur extrem

unnötig, sondern auch ungewöhnlich laut vor. Bei der anschließenden

Verkehrskontrolle des 22-Jährigen und seiner 20-jährigen Begleiterin wurde dann

festgestellt, dass die ohnehin geänderte Abgasanlage eines Zubehörherstellers

illegal modifiziert wurde. Anstatt geräuschdämmender Mittelschalldämpfer wurden

einfache Rohre eingesetzt, was den auffallenden Klang erklärte. Außerdem kam es

zu Schleifspuren an einem Reifen, weil das Fahrzeug einen Seitenschaden aufwies,

der in Verbindung mit der Tieferlegung dafür sorgte, dass die nötigen Abstände

zwischen Reifen und Karosse nicht mehr vorlagen. Die Fahrt für die Beiden war

damit beendet. Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Bußgeld von mehreren hundert

Euro, sowie mindestens einen Punkt in Flensburg zu. Einen Eindruck dürfte die

Fahrt bei der Beifahrerin sicher hinterlassen haben, was vermeintliches Ziel des

22-Jährigen war. Ob dieser allerdings positiv ausfiel bleibt abzuwarten…|past