Mannheim: Zeugen nach Unfall gesucht!

Mannheim (ots) – Am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr kollidierten im

Kreuzungsbereich Frankenthaler Straße/Autobahnanschlussstelle Mannheim-Sandhofen

zwei Autos miteinander, wonach das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen Unfallzeugen

sucht. Beide Unfallbeteiligten geben an, jeweils bei Grünlicht die Kreuzung

befahren zu haben. Zeugenaussagen zufolge soll das Unfallgeschehen von einem

Taxifahrer sowie zwei weiteren Verkehrsteilnehmern beobachtet worden sein. Um

die Unfallursache zu ermitteln, bittet das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen die

genannten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

Mannheim: Auf Fitnessstudioparkplatz mit Schlagstock attackiert

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 18:30 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann auf einem

Parkplatz eines Fitnessstudios in der Neckarauer Straße von zwei noch

unbekannten Männern angegriffen und verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll

ein Streit um den Parkplatz, auf welchem der 29-Jährige parkte, eskaliert sein.

Unvermittelt stieg das Täter-Duo aus dessen Auto aus und griff den Mann mit

Schlägen an. Einer der Beiden bewaffnete sich letztlich mit einem

Teleskopschlagstock und verletzte den 29-Jährigen im Bereich der Arme sowie am

Kopf. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim: Mehrere Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 06:45 Uhr,

entwendeten bislang unbekannte Täter gleich mehrere Bauwerkzeuge und

Baumaschinen aus dem Laderaum eines Renaults in der Pommernstraße. Nachdem die

Täter das Schloss zur Ladefläche beseitigten, nahmen sie unter anderem einen

Akkuwinkelschleifer, eine Werkzeugkiste, eine Akkubohrmaschine, eine

Akkuschlagbohrmaschine sowie einen Akkustaubsauger an sich und flüchteten in

unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge des Diebesguts wird nach derzeitigem

Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass das Werkzeug und die Maschinen mit

einem Fahrzeug abtransportiert worden sind. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann

derzeit noch nicht genau beziffert werden, wohingegen der Sachschaden an dem

Renault auf ca. 1.000 Euro geschätzt wird. Zeugen, die verdächtige Personen oder

Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 71849-280 beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.