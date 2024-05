Zeugenaufruf: Straßenverkehrsgefährdung auf der B9 in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Am 27.05.2024 gegen 21.30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen blauen Skoda, der auf der B9 in Höhe Oppenheim als Geisterfahrer unterwegs sei. Einer der Mitteiler konnte das Fahrzeug verfolgen, sodass das Fahrzeug in der Ortslage Hillesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte.

Im Rahmen der persönlichen Befragung vor Ort gab der Zeuge an, dass es im Bereich der B9 beinahe zu Frontalzusammenstößen mit dem PKW gekommen sei. Weiterhin sei es auf den Landstraßen in Richtung der Ortschaften Osthofen, Bechtheim, Dittelsheim-Heßloch und Hillesheim zu weiteren massiven Gefährdungen des Gegenverkehrs, u.a. auch in nicht einsehbaren Kurvenbereichen, gekommen.

Gegen die 45-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Alzey-Worms wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Oppenheim bittet daher, Zeugen und auch die noch unbekannten Geschädigten des Vorfalls sich telefonisch auf der Dienststelle unter 06133 933-0 zu melden.

Mainz, Uni-Campus – Weltfahrradtag am 03.06.2024 – Ihre

Polizei lädt ein

Mainz-Unicampus (ots) – Am Montag, den 03.06.2024 laden die Mainzer Polizei und

der ADFC Interessierte zu einer Präventionsveranstaltung in Mainz ein.

Von 10:00 bis 15:00 Uhr werden die Verkehrssicherheitsberater der Zentralen

Prävention des Polizeipräsidium Mainz, in Kooperation mit dem fahrRad Büro der

Stadt Mainz, auf dem Uni-Campus vor der Zentralmensa über sämtliche Themen rund

um Fahrradsicherheit und Verkehrsunfallprävention informieren.

Neben Informationsgesprächen bietet der ADFC auch eine Codierung der

mitgebrachten Fahrräder an.

Bringen Sie dafür neben Ihrem Fahrrad, Ihren Personalausweis, einen Kaufbeleg

und evtl. den bereits vorbereiteten Codierauftrag mit.

Weitere Infos finden sie unter www.adfc.de. Wir freuen uns auf Sie!

Mainz-Altstadt; Nachtrag zur Pressemitteilung von heute „Zwei Wohnungseinbrüche durch Aufhebeln der Tür“

Mainz-Altstadt (ots) – Durch das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der

Kriminaldirektion Mainz wurde zwischenzeitlich ein möglicher Zusammenhang mit

zwei weiteren Einbrüchen in der Neubrunnenstraße am 16.05.2024 und in der

Münsterstraße am 21.05.2024 hergestellt.

In gleich zwei Fällen konnten zwei junge Frauen im Hausflur durch Zeugen

beobachtet werden. Die Beschreibungen der Täterinnen reichen hierbei von einem

Alter von geschätzten 16 Jahren bis zu 20 Jahren, sowie von dunklen mittellangen

Haaren.

Betroffen waren hierbei bislang hauptsächlich Mehrfamilienhäuser in der Mainzer

Altstadt.

Wenn sie verdächtige Personen in ihrem Hausflur antreffen, zögern sie nicht die

110 zu wählen.

Mann leistet nach Auseinandersetzung Widerstand

Mainz (ots) – Am 27. Mai 2024 um 15:20 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die

Bundespolizei über eine Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Mainz. Als die

Polizisten vor Ort eintrafen, rangen zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit mit

einem Mann auf dem Boden. Die Streife der Bundespolizei nahm den Mann fest.

Während der Festnahme trat der 49-jährige Deutsche nach den Beamten und leistete

erheblichen Widerstand. Der 49-Jährige beleidigte die Beamten und spuckte in

Richtung der Bundespolizisten, ein Polizist wurde hierbei am Arm getroffen. Dem

Mann wurden Handschellen angelegt. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der

Deutsche einer unbekannten Person zuvor einen Faustschlag versetzte. Die

Mitarbeiter der DB Sicherheit beobachteten dies und schritten daraufhin ein. Der

49-Jährige schlug nach einem Mitarbeiter der DB Sicherheit und traf diesen am

Kopf. Daraufhin setzten diese Pfefferspray gegen den Mann ein und versuchten den

Deutschen festhalten, dagegen setzte sich der Mann zur Wehr und zog sich eine

Platzwunde am Kopf zu. Er wurde, nach der ärztlichen Versorgung, an eine Streife

der PI Mainz übergeben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des

tätlichen Angriffs sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung

und Beleidigung eingeleitet.

Mainz – Innenstadt; Exhibitionist auf dem Schillerplatz

Mainz – Innenstadt (ots) – Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr meldeten mehrere

Zeugen, dass auf dem Schillerplatz ein Mann mit heruntergelassener Hose stehen

würde, welcher sein entblößtes Glied berühren würde.

Beim Eintreffen der unmittelbar entsandten Einsatzkräfte hatte der Mann seine

Hose immer noch unterhalb der Hüfte und sein Genital war sichtbar. Erst als er

selbst die Polizei erkannte, zog er die Hose hoch und bedeckte sich.

Der 28-jährige wohnsitzlose Mann wurde zur Personalienfeststellung auf das

Altstadtrevier gebracht. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen und nach

einer Ansage, wie man sich in der Öffentlichkeit zu verhalten hat, entlassen.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Exhibitionismus.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der

Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Hartenberg – Münchfeld; Falsche Handwerker unterwegs

Mainz – Hartenberg – Münchfeld (ots) – Am Montagmorgen gegen 11:15 Uhr

