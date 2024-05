Zeugenaufruf nach versuchtem schweren Raub Worms – Nikolaus-Ehlen-Siedlung (ots)

Am Mittwoch, dem 15.05.2024, gegen 17:08 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger auf einem Weg zwischen der Daimlerstraße und der Horchheimer Straße. Kurz vor der Bushaltestelle in der Horchheimer Straße wurde er plötzlich durch eine unbekannte Person von hinten angepackt und ihm wurde eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Dadurch konnte der 15-Jährige kurzzeitig nichts mehr sehen. Daraufhin versuchte der unbekannte Täter das Mobiltelefon des Geschädigten zu entwenden, was ihm jedoch nicht gelang, da der 15-Jährige zur angrenzenden Horchheimer Straße floh. Dort rief er um Hilfe, sodass vorbeifahrende Autofahrer anhielten und ihm zur Hilfe kamen. Der Täter war nicht mehr vor Ort und flüchtete in unbekannter Richtung.

Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich unter der 06241/852-0, per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache auf der Homepage der Polizei RLP mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

