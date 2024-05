Falsche Teppichreiniger

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 24.05.24 zu einem Betrugsfall, bei dem sich ein Paar als Teppichreiniger ausgaben. Das Paar bot dem 85-jährige Geschädigte die Reinigung seiner Teppiche an. Der Frankenthaler übergab sodann seine Teppiche. Es wurde ein Gesamtpreis vereinbart, welchen das Paar wenige Tage später erhöhte. Der Geschädigte zahlte auch diese Summe an die Unbekannten, seine Teppiche erhielt der Mann jedoch nicht zurück. Es entstand Gesamtschaden von ca. 6500EUR.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Diebstahl aus Auto

In der Nacht auf Dienstag (27.05.2024), um 04:24 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines in der Mörscher Straße geparkten Autos ein und entwendete diverse Wertgegenstände. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300EUR. Die Polizei rät: Lassen sie Wertgegenstände nicht von außen sichtbar im Fahrzeug liegen und verhindern sie somit das Schaffen von Tatgelegenheiten.

Verkehrskontrolle endet in Festnahme

Am 27.05.24, um 06:40 Uhr, unterzog eine Streife der Polizei Frankenthal einen 48-jährigen Frankenthaler einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem ein Haftbefehl gegen diesen bestand. Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wartet nun auf den Frankenthaler und zudem wurde der Haftbefehl unmittelbar vollstreckt.