Germersheim: Die Polizei-News

Wörth – Weiterer Einbruch in Vogelzuchtverein Wörth: Zwei Täter auf frischer Tat betroffen

Wörth am Rhein (ots)

Zwischen 22.04.24 und 06.05.24 brachen unbekannte Täter drei Mal in die Vereinsanlage des Vogelzucht- u. Waldvogelliebhabervereins Wörth ein und entwendeten ca. 60 Vögel. In der Folge fanden enge Absprachen zwischen der Vereinsführung und der Polizei statt. In der Nacht von 27.05.24 auf 28.05.24 konnten ein 20-Jähriger und ein 15-Jähriger aus dem Raum Karlsruhe bei einem weiteren Einbruch auf frischer Tat auf dem Vereinsgelände von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Bereits von ihnen zur Mitnahme gefangene Vögel wurden an die Vereinsführung zurückgegeben. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnten nochmals zwei Vögel in einer Wohnung aufgefunden werden. Der Verbleib der übrigen ca. 60 Vögel bleibt bislang ungeklärt. Erste Ermittlungen führten zu einem weiteren 19-jährigen möglichen Tatbeteiligten aus dem Raum Wörth. Gegen die Täter wird wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden vorläufig Festgenommenen entlassen bzw. an eine erziehungsberechtige Person übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall zwischen Bus und Pkw

Weingarten (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:25 Uhr kam es in Weingarten im Einmündungsbereich der Wilhelmstraße/Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Vor Ort waren der Busfahrer und der Autofahrer hinsichtlich der Schuldfrage unterschiedlicher Ansicht. Es befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls mehrere Fahrgäste im Bus, welche jedoch vor Eintreffen der Polizei ausstiegen und die Örtlichkeit verließen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Fahrgäste, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus der Buslinie 590 von Germersheim Richtung Landau Hauptbahnhof befanden und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 07274 9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei Germersheim zu melden.