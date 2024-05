Speyer- Zwei Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Gegen 21:00 Uhr wurde bei einem 21-Jährigen mit seinem PKW in der Schifferstadter Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Die kontrollierenden Beamten stellten bei dem PKW-Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Opiate. Der 21-Jährige räumte den vorherigen Konsum von Tilidin ein.

Gegen 21:40 Uhr wurde ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Auestraße kontrolliert. Dieser gab an, am Morgen einen Joint konsumiert zu haben. Auch der durchgeführte Urintest reagierte positiv auf THC.

Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Speyer- Versuchter Wechselgeldbetrug in Supermarkt

Am Montag gegen 17:20 Uhr bezahlte ein Mann in einem Supermarkt in der Tullastraße seinen Einkauf an der Kasse mit Bargeld. Anschließend warf der Mann der Kassiererin vor, ihm zu wenig Wechselgeld ausgehändigt zu haben. Durch eine aufmerksame Kundin konnte jedoch beobachtet werden, wie der Mann zuvor einen Teil des ausgehändigten Wechselgelds geschickt auf den Boden warf und so die erneute Auszahlung einforderte. Gegen den Täter wird ein Strafverfahren wegen eines versuchten Betrugs eingeleitet, außerdem wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Den Wechselgeldbetrug gibt es in verschiedenen Formen. Manche Täter verwickeln die Kassierer in ein verwirrendes Gespräch. Andere führen ein Ablenkungsmanöver durch, um unbemerkt in die Kasse greifen zu können. Doch nicht nur die Mitarbeitenden im Einzelhandel sind das Ziel solcher Trickbetrüger. Auch Kunden werden häufig von den Tätern angesprochen. Die Polizei rät grundsätzlich zur Vorsicht, wenn Unbekannte nach Wechselgeld fragen. Wichtig ist es hier, sich während des Wechselvorgangs nicht ablenken zu lassen. Gerade in Stresssituationen sollte jeder Schritt des Geldwechselns bewusst durchgeführt werden.

Speyer- Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Im Laufe des Montags ereigneten sich im Stadtgebiet zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen.

Gegen 11:10 Uhr befuhr ein 34-jähriger Busfahrer die Kardinal-Wendel-Straße aus Richtung des Closwegs. Eine 36-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Remlingstraße in Richtung Kardinal-Wendel-Straße. An der dortigen Einmündung missachtete die PKW-Fahrerin die Vorfahrt des von rechts kommenden Linienbusses und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 36-Jährige verletzte sich leicht, eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Gegen 22:50 Uhr befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer gemeinsam mit seinem 23-jährigen Beifahrer die Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße. Zeitgleich befuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer mit seinem 30-jährigen Beifahrer den Hirschgraben und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei missachtete der 23-Järhige die Vorfahrt und kollidierte mit dem in der Bahnhofstraße fahrenden PKW. Die Airbags der beiden PKW lösten aus und in einem der Fahrzeuge kam es zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung. Verletzungen bei den Fahrzeuginsassen konnten zunächst nicht festgestellt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die betreffenden Straßen wurden für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei gesperrt. Im Nachgang klagte der 23-jährige Beifahrer des einen PKW über Unwohlsein und begab sich eigenständig in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.