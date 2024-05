Südliche Weinstrasse: Die Polizei-News

Edenkoben – Polizei sucht Fahrer eines dunklen Skoda Fabia

In der Luitpoldstraße wurden heute (28.05.2024) gegen 13.30 Uhr einem Passanten zwei angeblich wertvolle Armbanduhren als Geschenk angeboten, weil man ihn als Betrugsopfer angehen wollte. Nach einem kurzen Gespräch verlangte der Unbekannte die Bankdaten des Passanten, die ihm allerdings nicht ausgehändigt wurden. Vielmehr begab sich der Mann zur Polizei und erstattete Strafanzeige wegen versuchten Betrugs. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 40 – 45 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren, korpulenter Figur und gepflegtem Erscheinungsbild. Der Unbekannte war Fahrer eines dunklen Skoda Fabia mit WI-Kennzeichen für Wiesbaden. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Es ist nicht auszuschließen, dass er weiterhin versucht, mit der Betrugsmasche weitere Passanten zu täuschen. Bei Auffälligkeiten bittet die Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 umgehend um Hinweise.

Edenkoben – Auffahrunfall

An der A65, AS Edenkoben/Auffahrt zur K6 (Richtung Edenkoben/Venningen) kommt es immer wieder zu Auffahrunfällen, weil Autofahrer den Haltevorgang des Vorausfahrenden missachten. So erlitt gestern Mittag (27.05.2024, 12.50 Uhr) eine 45 Jahre alte Autofahrerin Verletzungen am Arm, weil sie verkehrsbedingt beim Abbiegen nach Edenkoben anhalten musste, während ihr eine 22-jährige Autofahrerin auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde auch das 11 Jahre alte Kind der 45-Jährigen im Halsbereich verletzt. Beide mussten in ärztliche Behandlung. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 2.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht und unter Alkoholeinfluss

Annweiler (ots)

Am 28.05.24, gegen 11.50 Uhr, wurde durch Zeugen, in Annweiler, in der Altenstraße, ein Verkehrsunfall beobachtet. Der Verursacher beschädigte mit seinem PKW den Handlauf einer Treppe. Danach parkte er sein Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenbeschreibungen des Fahrers, konnte dieser vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auf seinen Führerschein wird der 56-jährige Autofahrer jetzt einige Zeit verzichten müssen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Völkersweiler (ots)

Am 27.05.2024, gegen 20:30Uhr, kam es in Völkerweiler, Am Volkereck, zu einem Verkehrsunfall. Der bislang noch unbekannte Fahrer eines Lkw mit Auflieger befuhr die Straße Am Volkereck von der Friedhofstraße kommend und bog in vermutlich zu engem Bogen nach rechts in die Hauptstraße ab. Dabei beschädigte er mit dem Auflieger das Dach und die Regenrinne am Anwesen Nummer 8. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Annweiler – Unfallflucht auf der B 10

Am frühen Abend des 27.05.2024 ereignete sich auf der B10, nach der Abfahrt Queichhambach, ein Verkehrsunfall im Gegenverkehr, wobei sich beide Fahrzeuge glücklicherweise nur leicht touchierten.

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr die B 10 von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landau. Nach der genannten Abfahrt setzte dieser auf der in seiner Fahrtrichtung zweispurigen Strecke zum Überholen an. Als er den Überholvorgang beenden wollte und im Begriff war, wieder auf die rechte Spur zu fahren, scherte ein entgegenkommender hellblauer Van auf seiner einspurigen Fahrspur zum Überholen auf die Gegenfahrbahn aus.

Nur durch ein schnell eingeleitetes Fahrmanöver des BMW-Fahrers konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Dennoch berührten sich die beiden Fahrzeuge an ihren Außenspiegeln. Während der BMW-Fahrer direkt nach dem Unfall an geeigneter Örtlichkeit anhielt und die Polizei verständigte, setzte der andere Unfallbeteiligte seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtenden geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.