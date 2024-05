Vorfahrtsunfall auf der B 48 mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) – Am Dienstagvormittag wurden bei einem

Vorfahrtsunfall auf der B 48 drei Personen leichtverletzt. Ein 52-jähriger

Autofahrer aus dem Donnersbergkreis wollte von der A 63 kommend nach links auf

die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Münchweiler

fahrenden PKW, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Im

vorfahrtsberechtigten Fahrzeug wurden drei Personen leicht verletzt. Der

Unfallverursacher blieb unverletzt, es wurden bei ihm jedoch drogentypische

Auffälligkeiten festgestellt. Nachdem ein Drogentest positiv auf Amphetamin

verlief, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde

beschlagnahmt und ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis

gestellt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 geschätzt. An dem

Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren von Münchweiler und Winnweiler

sowie die Polizei beteiligt.

Einbruch in Reithalle

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Ein versuchter Einbruchsdiebstahl ereignet sich in

der Reithalle in der Straße „Zum Hasensprung“ in Bruchmühlbach-Miesau. Der/Die

Täter hebelten dabei in der Nacht vom 24. Mai, 22 Uhr bis 25. Mai, 10 Uhr,

mehrere Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Allerdings

entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur!|pilan

Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl bitten daher um Hinweise aus der

Bevölkerung. Die Dienststelle ist unter der Nummer 06371 805-0 telefonisch

erreichbar.

Alkoholisierter Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers sind Polizeibeamte in der Nacht

zu Dienstag in die Marktstraße ausgerückt. Anwohner hatten gegen 2.30 Uhr

mitgeteilt, dass ein unbekannter Mann auf der Straße herumschreie und Flaschen

gegen die Hausfassaden werfe. Außerdem habe er ein Messer in der Hand.

Vor Ort trafen die ausgerückten Streifen auf einen amtsbekannten 23-Jährigen,

der stark alkoholisiert war. Laut Atemalkoholtest hatte er einen Pegel von 1,86

Promille.

Beschädigte Hausfassaden oder Glassplitter von zerbrochenen Flaschen wurden in

der Umgebung nicht festgestellt. Auch das beschriebene Messer hatte der Mann

nicht mehr in der Hand. Dieses konnte aber in seiner Jackentasche gefunden und

sichergestellt werden.

Als der 23-Jährige plötzlich anfing, sich auszuziehen und seine Kleidung umher

zu werfen, wurde er von den Beamten daran gehindert, sich vollständig zu

entblößen. Nach einem Platzverweis für die Innenstadt und ein paar deutlichen

Worten von den Polizisten über mögliche Konsequenzen, falls er sich nicht an die

Vorgaben hält, machte sich der junge Mann zu Fuß auf den Weg zu seinem

derzeitigen Schlafplatz… |cri

Hauswände beschmiert

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Schmierfinken haben am St.-Martins-Platz sowie

in der Klosterstraße Sachschaden angerichtet. Die Täter hinterließen auf zwei

nicht weit voneinander entfernten Hauswänden ihre farbigen Schmierereien in Form

von Buchstaben und Zahlen.

Am Montag erstattete der betroffene Hausbesitzer Anzeige. Nach seinen Angaben

liegt die Tatzeit zwischen dem 18. und dem 26. Mai. Die Höhe des Schadens steht

noch nicht fest.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige, die in diesem Zeitraum im Altstadtbereich

gesehen wurden, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150

jederzeit entgegen. |cri

Zeugenaufruf – Beschädigte Seitenscheibe in Regionalbahn

Saarbrücken/Pirmasens (ots) – Am 21. Mai 2024 wurde die Bundespolizei in

Kaiserslautern darüber informiert, dass eine Glasscheibe der RB 68 beschädigt

wurde. Bei der Beweisaufnahme stellten die Bundespolizisten eine beschädigte

Seitenscheibe fest. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass die

Beschädigung der Scheibe durch Beschuss oder den Aufprall eines Gegenstandes von

außen herbeigeführt wurde. Der Sachverhalt ereignete sich am 20. Mai 2024 in der

Zeit zwischen 20:07 und 21:26 Uhr auf der Strecke Saarbrücken Hbf – Pirmasens

Hbf. Es kam keine Person zu Schaden.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise machen können,

werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter

0631-34073-0 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

Gerätecontainer aufgebrochen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher waren übers Wochenende in der

Adam-Hoffmann-Straße am Werk. Am Montagmorgen fiel Mitarbeitern einer

Kirchengemeinde auf, dass der als Lagerraum für Geräte genutzte Container

aufgebrochen wurde.

Ersten Überprüfungen zufolge fehlen mehrere Geräte, darunter ein Rasenmäher der

Marke Stihl, zwei Kehrmaschinen der Marke Kärcher, eine benzinbetriebene

Heckenschere, ein Laubbläser sowie eine Schubkarre. Die Höhe des Sachschadens

steht noch nicht fest.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagmittag, 13.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum im östlichen Stadtgebiet verdächtige Personen

und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer

0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Wer hat den Alfa Romeo gerammt?

Kaiserslautern (ots) – In einem Parkhaus in der Spaethstraße ist am Montag ein

Alfa Romeo gerammt und beschädigt worden. Die Fahrzeughalterin stellte am

Nachmittag einen Schaden an der Frontstoßstange ihres Autos fest. Die 24-Jährige

war sich sicher, dass die Beschädigung am Vortag noch nicht vorhanden war und

während der Parkzeit an diesem Tag entstanden sein muss.

Der auffällig rote Alfa Romeo stand von 7 bis 15 Uhr im Parkhaus des

Krankenhauses auf der ersten Ebene rückwärts in einer Parklücke, das heißt mit

der Fahrzeugschnauze in Richtung der Fahrbahn. Den Spuren nach zu urteilen,

dürfte ein anderes Fahrzeug mit einer Anhängerkupplung beim rückwärts Rangieren

gegen den Pkw gestoßen sein. Zurück blieben ein Riss und ein Streifschaden in

der vorderen Stoßstange. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 800 Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum das Parkhaus nutzten und Rangiermanöver

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit

der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Kollision beim Abbiegen

An der Ecke Pariser Straße/Am Belzappel sind am Montagnachmittag zwei Fahrzeuge kollidiert. Zu dem Unfall kam es gegen 14.30 Uhr, als eine Autofahrerin auf ihrem Weg stadtauswärts an der Ampel mit ihrem Nissan Qashqai nach links in die Straße „Am Belzappel“ abbiegen wollte. Dabei missachtete die 25-Jährige die Vorfahrt des entgegenkommenden Suzuki Swift, der in der Pariser Straße stadteinwärts unterwegs war.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin gab den Verkehrsverstoß vor Ort nicht zu. Sie beschuldigte den 35-jährigen Suzuki-Fahrer, zu schnell gefahren zu sein. Zeugen, die helfen können, die Abläufe zu klären, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

Auffahrunfall mangels Sicherheitsabstand

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich Unachtsamkeit kombiniert mit mangelndem

Sicherheitsabstand hat am Montagnachmittag in der Pariser Straße zu einem

Auffahrunfall geführt. Gegen 16.20 Uhr krachte hier ein Toyota Yaris einem vor

ihm bremsenden Audi A3 aufs Heck. Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt.

Beide Wagen waren aus Richtung Einsiedlerhof kommend stadteinwärts unterwegs,

als die 59-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der

25-jährige Mann im nachfolgenden Toyota erkannte die Situation zu spät, konnte

seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort äußerte der 25-Jährige sein

Unverständnis darüber, dass die Audi-Fahrerin bremsen musste. Der Mann wurde von

den Polizeibeamten darauf hingewiesen, dass er sein Fahrverhalten und seinen

Sicherheitsabstand immer so anpassen muss, dass er seinen Wagen jederzeit hinter

einem anderen Fahrzeug zum Stehen bringen kann.

Der Mann hatte sich offenbar bei dem Aufprall leicht verletzt. Er klagte über

Schmerzen und kündigte an, sich in medizinische Behandlung zu begeben. Der

Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

|cri

Kettenreaktion bei Unfall – zwei Schwerverletzte

Kaiserslautern (ots) – Eine Art Kettenreaktion hat ein Unfall am

Montagnachmittag in der Pariser Straße ausgelöst. Zwei Menschen wurden dabei

schwer verletzt.

Verursacht wurde der Unfall nach den bisherigen Ermittlungen durch einen

Autofahrer, der gegen 16.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz aus der

Hermann-Gehlen-Straße kam, die Pariser Straße queren und geradeaus in die

gegenüberliegende Wörthstraße fahren wollte. Dabei nahm der 85-Jährige jedoch

einem Trike-Fahrer die Vorfahrt, der in der Pariser Straße stadtauswärts fuhr.

Der 27-Jährige versuchte noch, dem querenden Pkw auszuweichen, konnte einen

Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Das Trike krachte dem Mercedes frontal gegen den vorderen Kotflügel. Dabei wurde

der Fahrer von seinem Fahrzeug geschleudert. Der 27-Jährige prallte gegen einen

Fußgänger, der in diesem Moment auf dem Gehsteig den Einmündungsbereich der

beiden Straßen erreichte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Männer

gegen die Mauer des angrenzenden Anwesens geschleudert. Sie erlitten schwere

Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Trike und der Mercedes wurden bei der Kollision beschädigt. Der

Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Der Mercedes-Fahrer und seine

Beifahrerin blieben unverletzt. |cri

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Lauterecken (ots) – Bei Verkehrskontrolle ergeben sich Hinweise auf

Drogenkonsum. Am Montagmittag überprüften Beamte der Polizei Lauterecken den

Fahrer eines E-Scooters im Stadtgebiet. Während der Kontrolle stellte die

Streife fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Zur

Feststellung der Drogenbeeinflussung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pilek

Betrüger versprechen horrende Gewinne

Kaiserslautern (ots) – Gerade wenn es um digitale Währungen geht, findet man im

Internet jede Menge Angebote mit horrenden Gewinnversprechungen. Zumeist handelt

es sich hierbei aber um Betrüger, die sich an dem privaten Vermögen ihrer Opfer

bereichern wollen. So erging es auch einem 60-jährigen Stadtbewohner. Er

investierte über eine Internetseite einen niedrigen dreistelligen Betrag in eine

Kryptowährung. Schon nach kürzester Zeit zeigte sein Online-Konto bei dem

Anbieter einen Zugewinn von mehr als 100.000 Euro an. Daraufhin wurde der Mann

von dem Anbieter kontaktiert, dass nun Steuern in Höhe von fast 20.000 Euro

fällig wären. Hierzu wurde auch direkt eine Bankverbindung mitgeteilt, auf die

das Geld überwiesen werden sollte. Der 60-Jährigte folgte den Anweisungen.

Nachdem er das Geld überwiesen hatte, hielt er Rücksprache mit seiner Bank,

wodurch der Betrug aufflog und er Anzeige erstatte. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Das sollten Sie wissen, wenn Sie Online-Trading nutzen:

Ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig Einsatz, sollten immer

misstrauisch machen.

misstrauisch machen. Informieren Sie sich über die Trading-Plattformen, bevor Sie

sich anmelden oder Geld überweisen. – Nutzen Sie dafür z. B. die

Unternehmensdatenbank der BaFin (Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht)

sich anmelden oder Geld überweisen. – Nutzen Sie dafür z. B. die Unternehmensdatenbank der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie notfalls

bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist.

bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist. Geben Sie keine sensiblen Daten preis – wie Zugangsdaten zum

Online-Banking oder zum Depot.

Befürchten Sie Opfer geworden zu sein? Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen

Polizei! |kfa