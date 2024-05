Fahrer mit abgelaufener HU und ohne Führerschein

Wörth (ots) – Durch die Polizei wurde am Sonntag 26.05.2024 gegen 17:55 Uhr, ein 30-Jähriger Fahrzeugführer aufgrund einer im Oktober 2023 abgelaufenen Hauptuntersuchung einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Nach Anhalten des Fahrzeugs stieg der Fahrzeugführer aus und offenbarte, dass er bereits seit 10 Jahren keine gültige Fahrerlaubnis mehr hat. Die entsprechenden Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer und den Halter des Fahrzeugs wurden eingeleitet.

Erlöschen Betriebserlaubnis nach Veränderung der Frontscheinscheinwerfer

Wörth (ots) – Gegen 10:20 Uhr wurde am Sonntag 26.05.2024 ein 46-Jähriger Fahrzeugführer fahrend in der Dorschbergstraße in Wörth am Rhein festgestellt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Veränderungen an den Lichttechnischen Einrichtungen, durch dauerhaftes Leuchten der Blinker festgestellt werden.

Durch die Veränderungen ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen und ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Codieren der Blinker auf ein dauerhaftes Leuchten auf ein sogenanntes „US-Standlicht“ verboten ist und die Erkennbarkeit und die Sicherheit des Fahrzeugs im Straßenverkehr beeinträchtigt.

Geschwindigkeitskontrollen B9 in Fahrtrichtung Frankreich

Wörth (ots) – Am Sonntag 26.05.2024 wurde im Zeitraum von 09:20-10:45 Uhr, der Verkehr der „Bienwald“ B9 in Höhe Langenberg in Fahrtrichtung Frankreich überwacht. Durch die Polizeibeamten konnten insgesamt 90 Fahrzeuge überprüft werden. Es wurden 18 Verstöße mit Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt.

Die entsprechenden Bußgeldverfahren wurden durch die Polizeibeamten eingeleitet. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von erlaubten 70 km/h wurde ein Fahrzeugführer mit 114 km/h gemessen.