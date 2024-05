Glasflasche vor fahrendes Auto geworfen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 26.05.2024 gegen 21:15 Uhr, warf ein Unbekannter eine Glasflasche beim Überholen vor ein anderes Auto. Die Glasflasche verfehlte das beworfene Auto nur knapp. Die 18-jährige Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und musste durch die Scherben fahren. Ein Schaden entstand jedoch nicht.

Das Kennzeichen des Autos aus dem die Flasche geworfen wurde, konnte abgelesen werden. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an. Dieser muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Wand an Schule beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Zeit vom 24.05.2024, 14 Uhr, bis zum 26.05.2024, 13:40 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Wand an der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch (IGSLO) in der Hermann-Hesse-Straße. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Haben Sie am Wochenende Personen auf dem Gelände der IGSLO gesehen oder können Sie andere sachdienliche Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Café – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht auf Sonntag 26.05.2024 zwischen 02-08 Uhr brachen Unbekannte in ein Café in der Rohrlachstraße ein. In der Gaststätte wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

Haben Sie in der Nacht auf Sonntag etwas Verdächtiges in der Rohrlachstraße beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 26.05.2024 zwischen 15-17:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Erich-Reimann-Straße abgestellten Ford S-Max. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca 3.500 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Dieb gestört

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 26.05.24 beobachtete eine Frau in der Pettenkoferstraße einen fremden Mann in ihrem geparkten Auto. Der Mann flüchtete, als die Frau auf sich aufmerksam machte. Aus dem Auto wurden 4 Zigarettenpackungen im Wert von rund 30 Euro gestohlen. Wie der Dieb in das Auto gelangen konnte, ist bislang unklar. Am Auto konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Fahrraddiebe erwischt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 26.05.2024 gegen 15:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei Personen an zwei auf dem Parkplatz der Yorckstraße angeschlossenen Fahrrädern zu schaffen machten. Als Polizeikräfte die beiden Personen, eine 45-Jährige und einen 47-Jährigen, kontrollierten, hatten diese das Fahrradschloss durchtrennt.

Die Fahrräder wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls erfasst.

Fahrzeugbrand – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Montagmorgen 27.05.2024 gegen 04:40 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein vor einem Wohnhaus im Nordring abgestellter Citroen Berlingo in Brand. Der entstandene Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer hat im Bereich des Nordrings verdächtige Wahrnehmungen getätigt oder kann Hinweise auf die Brandursache geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 26.05.2024 gegen 22:10 Uhr, fiel mehreren Verkehrsteilnehmern der Fahrer eines BMW auf, welcher in Schlangenlinien und weit unterhalb der erlaubten Geschwindigkeit auf der Maudacher Straße in Richtung von Mutterstadt in Richtung Ludwigshafen fahren würde. Der 67-jährige Fahrzeugführer wurde durch Polizeikräfte in Mundenheim angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Hierbei konnten Hinweise auf Alkoholkonsum durch den Mann festgestellt werden. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.