Diebstahl aus Fahrzeug

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht von Sontag auf Montag (26.05.24 – 27.05.24) schlugen bislang unbekannte Täter in der Carl-Benz-Straße in Bobenheim-Roxheim die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Autos ein und entwendeten diverse Wertgegenstände aus dem Innenraum. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 500EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Vorfahrt missachtet – Unfall mit Personenschaden

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Sonntag gegen 15:15 Uhr missachtete ein 44-Jähriger Autofahrer aus Dannstadt im Bereich Kantstraße/Ludwigshafener Straße die Vorfahrt eines 76-Jährigen Zweiradfahrers. Der Zweiradfahrer stürzte infolge des Unfalls und verletzte sich leicht.

Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein leichter Sachschaden. Der Zweiradfahrer wurde im Anschluss von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Wertstoffhof

Mechtersheim (ots) – Am Sonntag wurde ein Einbruch in den Wertstoffhof in Mechtersheim festgestellt. Die bislang unbekannten Täter trennten ein Zaunelement des Wertstoffhofs auf. Hierdurch verschafften die Täter sich Zutritt zum Gelände und durchsuchten verschiedene Wertstoffbehältnisse. Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern, ist aber Gegenstand der laufenden Ermittlung.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail (06232-1370 / pispeyer@polizei.rlp.de ) mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Unfallverursacher flüchtet betrunken von Unfallstelle

Beindersheim (ots) – Am Sonntag 26.05.2024 gegen 00:45 Uhr, stieß ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem Gefährt gegen eine Hauswand in Beinderheim und flüchtete sodann von der Unfallstelle. Anwohner informierten die Polizei, welche an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile auffinden konnte. Ca. 300 Meter weit entfernt konnten die ermittelnden Polizeikräfte das verunfallte Fahrzeug feststellen.

Der Fahrer, welcher augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wies einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille auf. Es entstand Sachschaden von ca. 200EUR.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen den Fahrer kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.