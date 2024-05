Nötigung im Straßenverkehr gipfelt in Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 22:30 Uhr befand sich ein 41- jähriger Mann mitten auf der Fahrbahn in der Landauer Straße. Der Mann war mit einer Warnweste bekleidet und hielt mehrere Verkehrsteilnehmer ohne ersichtlichen Grund an. Eine Polizeistreife führte bei dem 41-Jährigen eine Personenkontrolle durch, wobei seine mitgeführten Sachen und er selbst durchsucht werden sollten.

Gegen diese Durchsuchung leistete der Mann Widerstand, indem er nach den Beamten schlug und sich mit hohem Kraftaufwand versuchte aus deren Griff zu lösen. Schlussendlich konnte der 41-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt werden. Da sich der Verantwortliche augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in einer Fachklinik vorgestellt. Zwei Polizeibeamten verletzten sich leicht, eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Zeugen, welche am Sonntagabend im Bereich der Landauer Straße ebenfalls von dem Verantwortlichen angehalten wurden, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail (06232-1370 / pispeyer@polizei.rlp.de ) mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.