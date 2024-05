Anhänger auf Abwegen

A65/Edenkoben (ots) – Auf der A 65, Höhe Kirrweiler (Fahrtrichtung Ludwigshafen), verlor am heutigen Morgen (27.05.2024, 10 Uhr) ein 52 Jahre alter Autofahrer seinen mitgeführten Anhänger. Vermutlich wurde dieser vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß arretiert, weshalb er sich von der Anhängerkupplung löste und mittig auf den beiden Fahrspuren zum Stehen kam.

Verkehrsteilnehmer, die durch dieses Verkehrsgeschehen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Abfahrtskontrollen

A65/Edesheim (ots) – Zwischen 20-21.30 Uhr wurde am 26.05.2024 auf den beiden Tank- und Rastanlagen Pfälzer Weinstraße West und Ost die Fahrtauglichkeit der LKW-Fahrer zum Ende des Sonntagsfahrverbots um 22 Uhr kontrolliert.

Dabei wurde festgestellt, dass 7 LKW-Fahrer alkoholische Getränke konsumiert hatten. Bei ihnen wurden Fahrzeugschlüssel und Ladepapiere bis zur vollständigen Nüchternheit sichergestellt.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 25.05.2024, zwischen 20:00 und 23:00Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz des Restaurants „1870“ am Busbahnhof, ein geparkter schwarzer Pkw Mazda CX-5 mit SÜW-Kennzeichen beschädigt. Der Verursacher des Verkehrsunfalls richtete, vermutlich beim Rangieren, einen Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.