Verwirrter Mann bedroht Betreuerin mit Messer

Alzey (ots) – Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz im Alzeyer Mehlbergweg. – Zuvor meldete eine Zeugin, dass sie die Betreuerin einer 54-jährigen Frau aus dem Mehlbergweg sei. Als sie diese heute besuchte sei sie von dem Lebensgefährten der Frau mit einem Messer bedroht und zum Gehen aufgefordert worden.

Auch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Alzey lies der Mann nicht in die Wohnung. Er öffnete ihnen mit einem Messer in der Hand die Tür, verweigerte ihnen den Zutritt und verschloss die Tür umgehend wieder. Aufgrund der unklaren Gesundheits- und Gefahrenlage für die 54-jährige Frau und der Bewaffnung des Mannes, wurden Spezialkräfte der Rheinland-Pfälzischen Polizei hinzugerufen.

Mit einer richterlichen Anordnung betraten diese in spezieller Schutzausrüstung die Wohnung und konnten den scheinbar verwirrten Mann in Gewahrsam nehmen. Er wurde bei dem Zugriff leicht verletzt und daraufhin in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die 54-Jährige Frau konnte unverletzt angetroffen und in die Obhut der Betreuerin übergeben werden.

Der wenig befahrene Mehlbergweg war für die Dauer der Maßnahmen, etwa bis 19:30 Uhr gesperrt. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen gab es deswegen keine.

Zur rechten Zeit am rechten Ort – immerda

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Samstag gegen 05 Uhr befanden sich Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 wegen eines anderen Einsatzes in der hinteren Bleiche. Die Polizisten konnten dann zufällig aus einer Bar Schreie und dumpfe Schläge wahrnehmen. Im Eingangsbereich der Bar konnten daraufhin zwei miteinander rangelnde Männer im Alter von 44 und 43 Jahren festgestellt werden, welche durch die Einsatzkräfte voneinander getrennt

werden mussten.

Der Ältere der Beiden gab an, dass er von dem Jüngeren attackiert wurde indem er ihm gegen die Oberkörper schlug und „in das Gesicht biss“. Er wurde leicht verletzt, wobei eine sofortige medizinische Behandlung nicht notwendig war.

Bei der Überprüfung des 43-jährigen wohnsitzlosen Mannes stellte sich zudem raus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Da er die geforderte Geldstrafe darin nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Trunkenheit im Verkehr, gleich zwei Mal

Mainz-Weisenau (ots) – Am Freitag gegen 18:45 Uhr meldete ein 41-jähriger Hochheimer, dass er mit seinem PKW an einer roten Ampel in der Weisenauer Straße gestanden habe. Ihm sei ein anderes Auto aus Richtung Rheinstraße entgegengekommen, habe die Kurve zu eng genommen und dadurch seinen Außenspiegel touchiert.

Indem der Hochheimer sein Fahrzeug wendete und den Verursacher durch Hupen zum Anhalten aufforderte, konnte der Unfall letztlich durch Einsatzkräfte des Altstadtreviers aufgenommen werden. Die brauchten wiederum nicht lange um festzustellen, dass der Fahrer, ein 40-jähriger Hesse, alkoholisiert war und fast 1,60 Promille hatte.

Routinemäßig wurde der Fahrer auf die Dienststelle gebracht und ihm dort durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Schlüssel des Fahrers wurde sichergestellt, um zu verhindern, dass er nach der Blutprobe wieder Auto fährt. Bis hier hin, ein nicht gerade seltener Einsatz.

Nur wenige Stunden später erschien der Fahrer jedoch mit einem Freund auf der Dienststelle. Da dieser sowohl nüchtern wie auch im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde ihm der Schlüssel für das Fahrzeug ausgehändigt.

Und so kam es, dass nur wenig später das bereits zuvor kontrollierte Fahrzeug durch eine Streife in der Wormser Straße angehalten und kontrolliert wurde. Wieder saß der 40-jährige Hesse am Steuer. Diesmal hatte er immer noch über 0,90 Promille.

Die Folge waren eine erneute Blutprobenentnahme und eines weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde der PKW durch einen Abschleppdienst umgesetzt.

Kreis Mainz-Bingen

Polizei rettet Mann aus dem Rhein

Bingen (ots) – Am Sonntag 26.05.2024 gegen 19:40 Uhr, erreichten mehrere Notrufe die Polizei. An der Rheinpromenade in Bingen in Höhe eines Anlegers wurde eine männliche Person im Rhein gesichtet. Dieser war zuvor aus ungeklärten Gründen eigenständig in den Fluss gestürzt und versuchte sich an einer Eisenkette festzuhalten, um nicht von der Strömung mitgerissen zu werden.

Einer Polizeistreife, die kurz darauf am Einsatzort eintraf, gelang es, den Mann mit einer Rettungsleine zu sichern und ihn anschließend aus dem Wasser zu ziehen. Die Beamten der Polizei retteten dem 39-jährigen Mann somit womöglich das Leben. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit leichter Unterkühlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Stadecken-Elsheim (ots) – Da der 64-jährige Fahrer eines Mercedes am Samstag 25.05.2024 gegen 19 Uhr auffällig schnell aus einem Feldweg zwischen Nieder-Olm und Stadecken gefahren kam, wurde eine Polizeistreife auf den Mann aufmerksam.

Die Streifenwagenbesatzung führte mit dem Mann in Stadecken-Elsheim eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Polizisten erheblicher Atemalkoholgeruch bei dem 64-Jährigen auf, weshalb ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1 Promille.

Damit war die Fahrt beendet, der Fahrer musste die Polizisten auf die Dienststelle zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Ihn erwartet nun der Entzug der Fahrerlaubnis sowie ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Zu Schaden kam bei dieser Trunkenheitsfahrt glücklicherweise niemand.

Outdoor-Lasertag löst Polizeieinsatz aus

Ober-Olm (ots) – Eine am Sonntagnachmittag stattgefundene Geburtstagsfeier löste Sonntag Nachmittag im Ober-Olmer Wald einen Polizeieinsatz aus. Gegen 16:30 Uhr wurden der Mainzer Polizei über Notruf durch einen Spaziergänger mehrere Personen mit pistolenähnlichen Gegenstände in der Hand im Waldgebiet Ober-Olm gemeldet. Da strafbare Handlungen und eine potentielle Gefahr nach erster Schilderung des Zeugen nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnten, fuhren mehrere Funkstreifenwagen mit Schutzausstattung ausgerüstet zu der gemeldeten Örtlichkeit in Ober-Olm.

Dort angekommen trafen die Polizeistreifen auf eine Geburtstagsgesellschaft. Mehrere Personen trugen hierbei Spielgeräte, die zum Outdoor-Lasertag-Spiel genutzt werden. Bei diesen Geräten handelte es sich eindeutig nicht um Anscheinswaffen, sodass keine strafbare Handlung vorlag. Die Geburtstagsgesellschaft konnte daher nach dem Gespräch mit den Polizeistreifen ihr Spiel und ihre Feier fortsetzen.

Alkoholkontrollen bei LKW-Fahrern

Gau-Bickelheim (ots) – Zum Abschluss des Sonntagfahrverbotes für LKW-Fahrer, welches um 22 Uhr endet, führte die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, auf den rheinhessischen Autobahnparkplätzen, Alkoholkontrollen durch. Hierbei handelte es sich um präventive Kontrollen, welche Trunkenheitsfahrten verhindern sollten. Bei den zwanzig kontrollierten Personen, war knapp jeder dritte LKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol.

Bei fünf Fahrzeugführern lag der Promillewert so hoch, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Trauriger Höchstwert lag bei einem 34-jährigen LKW-Fahrer, bei welchem ein Atemalkoholtest 1,65 Promille ergab.