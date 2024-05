E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Hochstetten-Dhaun (ots) – Beamte der Polizei Kirn kontrollierten am 27.05.2024 gegen 20:10 Uhr den 17-jährigen Fahrer eines E-Scooters, welcher zu diesem Zeitpunkt auf der Binger Landstraße unterwegs war. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergeben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung des 17-jährigen Fahrers, welche mittels eines Drogenschnelltests bestätigt werden konnten.

Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem 17-jährigen wurde sodann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Anschließend wurde er in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben.

Handbremse nicht angezogen – PKW stürzt Steilhang herunter

Hochstetten-Dhaun (ots) – Am 27.05.2024 kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug, welches nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert wurde. Vermutlich aufgrund nicht angezogener Handbremse machte sich ein zu diesem Zeitpunkt unbesetztes Fahrzeug selbstständig und rollte im weiteren Verlauf einen angrenzenden Steilhang herunter.

In der Folge überschlägt sich der PKW und stürzt ca. 30-40m in die Tiefe, wo er letztendlich an einem Baum zum Stehen kommt. Der PKW wurde durch den Unfall total beschädigt und durch eine verständigte Firma entsprechend geborgen.