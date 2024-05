Wer hat das Gerangel beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Am späten Sonntagabend sind sich in der Richard-Wagner-Straße zwei junge Männer aus noch unbekannten Gründen in die Haare geraten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen schlugen und verletzten sich die beiden 21 und 24 Jahre alten Beteiligten gegenseitig.

Zu den Abläufen liegen unterschiedliche Schilderungen vor. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die das Gerangel gegen 22.20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 93 mitbekommen haben und helfen können, den Vorgang zu klären. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-2250. |cri

Täter verliert Basecap

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Freitagabend in der Slevogtstraße unterwegs waren und eine Rangelei beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen.

Gegen 18.45 Uhr wurde eine Streife, die sich gerade in der Nähe befand, von Kindern auf die Prügelei aufmerksam gemacht. Als die Beamten vor Ort ankamen, hielten sich dort allerdings nur noch zwei junge Männer auf; einer davon war leicht verletzt. Seinen Angaben zufolge war er von zwei anderen Männern attackiert und geschlagen worden. Als Zeugen zu Hilfe kamen, seien die beiden Täter geflüchtet. Sie konnten in der Umgebung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Hinweise auf ihre Identität liegen vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Einer der mutmaßlichen Täter verlor vor Ort seine Basecap von „Gucci“. Die Mütze wurde sichergestellt. Der Eigentümer darf sie gerne bei der Polizeiinspektion 2 abholen. |cri

Essenslieferantin bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein räuberischer Diebstahl beschäftigte die Polizei am späten Sonntagabend in der Wormser Straße. Eine 23-jährige Lieferantin war gegen 21:30 Uhr gerade dabei, Essen auszuliefern, als sich ein Mann an ihrem Wagen zu schaffen machte. Der Dieb lehnte sich ins Fahrzeuginnere und nahm Bargeld aus dem privaten Portemonnaie der Frau. Als diese den Langfinger bemerkte, versuchte sie, den Mann festzuhalten. Dem Täter gelang es aber, sich zu befreien und mit einem Fahrrad zu flüchten.

Täterbeschreibung:

zirka 30 Jahre alt. Er hat eine dunkle Hautfarbe und trug eine dunkelblaue Jacke.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist der Mann mit dem Zweirad aufgefallen? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Taxifahrt nicht bezahlt

Kaiserslautern (ots) – Da hatte der Fahrgast wohl am Ende der Fahrt etwas vergessen. Wie ein Taxifahrer der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, chauffierte er einen Mann vom Hauptbahnhof aus in die Hochstraße. Dort stieg der Gast aus und ging, ohne die Fahrt zu zahlen, einfach davon.

Die Polizei ermittelte im Anschluss einen 32-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts des Zechbetrugs rechtfertigen. |kfa

Täter brechen nachts in Restaurant ein

Kaiserslautern (ots) – Ein Restaurant im Stadtteil Einsiedlerhof wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag Ziel eines Einbruchs. Die Täter drangen zwischen 0:15-07:30 Uhr in das Lokal in der Kaiserstraße ein. Sie durchsuchten die Büroräume und nahmen letztendlich einen Tresor mit. Der gesamte Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |kfa

Auto durch Feuerwerk beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am späten Samstagabend in der Posener Straße ein Feuerwerk abgebrannt. Dabei wurde ein VW Golf am Heck beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zw. 23.20-23.30 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Jugendliche zerkratzen Pkw

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zu Montag im Bereich Lothringer Dell „Unfug“ angestellt. Kurz nach Mitternacht meldete ein Anwohner, dass er die mehrköpfige Gruppe dabei beobachtet habe, wie sie Mülltonnen umwarf und einen Pkw zerkratzte. Als der Zeuge den Jugendlichen etwas zurief, rannten sie in unterschiedliche Richtungen davon.

Die alarmierte Polizeistreife suchte die Umgebung ab und konnte wenig später zwei 13 und 16 Jahre alte Jungen ausfindig machen. Nach Angaben des Zeugen gehörten sie zu der Gruppe, die er beobachtet hatte.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, machten die Jugendlichen keine weiteren Angaben zur Sache. Sie nannten lediglich die Namen zweier Begleiter, mit denen sie unterwegs waren. Die weiteren Ermittlungen laufen. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. |cri