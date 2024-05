Landkreis Gießen (ots) – Rund 500kg Kokain haben Ermittler der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des Hessischen LKA, am Donnerstag 23.05.2024 im Kreis Gießen sichergestellt. Das Rauschgift wurde per Schiff aus Südamerika nach Europa geschmuggelt und gelangte versteckt in Bananenkisten auf dem Landweg nach Deutschland.

Die halbe Tonne Kokain wurde im Lager eines Lebensmittelhändlers im Kreis Gießen sicher gestellt, nachdem dieser die Behörden über den Fund verdächtiger Pakete zwischen den Früchten informiert hatte. Während der Maßnahmen fand ein enger und kooperativer Austausch mit dem betroffenen Unternehmen statt.

Die Einsatzkräfte untersuchten ca. 5.000 Bananenkisten auf Auffälligkeiten. Die Maßnahmen wurden durch das Hauptzollamt Gießen unterstützt. Die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gießen werden durch die GER Hessen geführt.

Zusatzinformationen:

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Hessen wurde im Jahr 2012 als Zusammenschluss von Ermittlern des Hessischen LKA und des Zollfahndungsamtes Frankfurt/Main gegründet. Ziel der GER Hessen ist die Bekämpfung der Hessenweiten und grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität. Als Expertendienststelle führt die GER Hessen besonders umfangreiche Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität mit dem Schwerpunkt Rauschgiftdelikte.