Unfall auf der Kattowitzer Zeile

Mannheim-Schönau (ots) – Nachtrag – Die 28-jährige Unfallverursacherin befuhr gegen 12 Uhr mit ihrem BMW die Straße Bromberger Baumgang. An der Kreuzung zur Kattowitzer Zeile fuhr die 28-Jährige aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache unvermittelt gegen einen dort aufgestellten Altkleidercontainer. Hierauf kippte das Fahrzeug zur Seite und kam letztlich bei einer Litfaßsäule zum Stehen.

Die 28-Jährige, sowie deren Beifahrer, wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste durch eine Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 10.000 EUR.

Betrunkener Fahrradfahrer kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Samstag ereignete sich gegen 21 Uhr ein Unfall in der Friedrich-Ebert-Strasse, an dem ein Fahrradfahrer und eine Straßenbahn beteiligt war. Der 37-jährige Radfahrer befuhr zunächst den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße und überquerte diese an der Ampel, Richtung Bibienastraße. Hier missachtete er in der Fahrbahnmitte das gelbe Blinklicht, welches vor der herannahenden Straßenbahn warnte.

Da der Straßenbahnführer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte, kam es in Höhe der Langen Rötterstraße zur Kollision. Der Fahrradfahrer stieß im vorderen Bereich gegen

die Straßenbahn und stürzte zu Boden. Er erlitt mehrere Prellungen und eine Fraktur des Schlüsselbeins.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Nach der Erstversorgung durch die gerufenen Rettungskräfte wurde der Unfallverursacher zur weiteren Versorgung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und der Straßenbahn entstand ein Schaden in einer Gesamthöhe von ca. 3.000 EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Mannheim-Neckarstadt unter Tel: 0621/33010.

Mehrere PKW-Aufbrüche in den Mannheimer Quadraten

Mannheim (ots) – Durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag im Zeitraum zwischen 20-01.00 Uhr mindestens 4 PKW in den Mannheimer Quadraten N, O und Q sowie in der Tattersallstraße aufgebrochen. Hierbei wurden Geldbeutel, aber auch Kleidungsstücke entwendet.

Ob auch der Diebstahl einer größeren Bargeldsumme aus dem Kühlwagen eines Standbetreibers beim Mannheimer Stadtfest im Quadrat O dem gleichen Täter zuzurechnen ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt werden.

Trunkenheitsfahrt mit knapp 2,3 Promille

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am Samstag um 02:40 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Seckenheim ein Mercedes Benz durch seine auffällige Fahrweise auf. Bereits beim Hinterherfahren konnten die Beamten ruckartige Lenkbewegungen und das Befahren der Bordsteinkante in einer Kurve feststellen.

Der 44-Jährige Autofahrer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und nach Abschluss aller strafprozessualer Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.