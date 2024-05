Trunkenheit im Verkehr

Dudenhofen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein schlecht beleuchtetes Fahrzeug auf der Landstraße 528 zwischen Speyer und Schifferstadt. Die verständigten Polizeibeamten stellten das Fahrzeug, ein Opel Combo, wie beschrieben fest. Im Fahrzeuginnenraum befanden sich der 43-jährige Fahrer und ein 30-jähriger Beifahrer.

Beide schliefen alkoholisiert ihren Rausch aus und konnten nur mit Mühe geweckt werden. Nach derzeitigem Ermittlungstand fuhr der alkoholisierte Fahrer gegen 01:00 Uhr in Mannheim los und verirrte sich auf dem Weg nach Germersheim auf die Landstraße bei Speyer. Dort sollte dann zunächst der Rausch ausgeschlafen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Zeugen, welche die Irrfahrt des Opel beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch (06232-1370) oder schriftlich (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Falschfahrerin auf der Bundesstraße 9

B9 (ots) – Am Freitag gegen 11:30 Uhr, fuhr eine 59-jährige Frau aus Hanhofen mutmaßlich an der Anschlussstelle Otterstadt falsch auf die B9 auf. Die Fahrerin fuhr in der Folge mit einem grauen Mercedes-Benz auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Germersheim. Mutmaßlich an der Anschlussstelle Speyer West verließ sie die B9 wieder.

Durch das Fehlverhalten wurden mehrere entgegen kommende Fahrzeugführer gefährdet, durch Ausweichmanöver konnten Verkehrsunfälle glücklicherweise verhindert werden. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte durch alarmierte Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen werden.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, der Führerschein sichergestellt. Zeugen werden gebeten sich telefonisch (06232-1370) oder schriftlich (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.

Brand einer Holzbank

Lambsheim (ots) – In der Nacht zum 25.05.2024 kam es gegen 02:45 Uhr auf dem Spielplatz bei der Karl-Wendel-Schule zu einem Brand. Hierbei wurde eine Holzbank beschädigt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachsachaden von etwa 300 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lambsheim (ots) – Gegen 18:45 Uhr kam es am Donnerstag 23.05.2024, zu einem Verkehrsunfall auf der K4 im Einmündungsbereich zur K2. Der Verkehrsunfallverursacher verlor mutmaßlich aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke in Kombination mit Medikamenten die Kontrolle über sein Fahrzeug und Kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Der PKW-Fahrer wurde zudem leicht verletzt. Die K4 und K2 musste im Bereich der Unfallörtlichkeit kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Entziehung der Fahrerlaubnis wird zudem angeregt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.