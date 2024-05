Versuchte Räuberische Erpressung

Speyer (ots) – Am 24.05.2024 gegen 15 Uhr trat ein 38-jähriger Mann aus Lingenfeld in der Martin-Greif-Straße, an eine 26-jährige Passantin heran und forderte Münzgeld ein. Diese Forderung untermauerte er mit verbalen Todesdrohungen. Die Geschädigte konnte sich zu weiteren Passanten flüchten, woraufhin sich der Täter von der Örtlichkeit entfernte.

Während der polizeilichen Fahndung wurde der Täter als pöbelnde Person auf einem nahegelegenen Parkplatz gemeldet und dort einer Personenkontrolle unterzogen. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,1 Promille auf.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Die geschädigte Passantin blieb unverletzt, es entstand kein Sachschaden.

2x Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Am Freitagabend ereignete sich in einem Geschäft in der Fußgängerzone von Speyer ein durch zwei Täter verübter Ladendiebstahl. Diese verstauten Lebensmittel und Bekleidungsgegenstände in mitgeführten Rucksäcken, anschließend flüchteten sie aus dem Geschäft. Die flüchtenden Täter wurden von verständigten Polizeikräften festgestellt und einer Kontrolle unterzogen.

Es handelte sich um einen 21-Jährigen und einen 32-Jährigen, beide Männer wohnen in Speyer. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 32-jährige Täter ein Taschenmesser mit sich führte. Da gegen ihn aktuell mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl geführt werden wurde er festgenommen.

(ots) – Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Ladendiebstahl in der Wormser Landstraße in Speyer. Ein 31-jähriger, in Speyer wohnhafter Mann entnahm Kosmetikartikel und eine Sonnenbrille im Wert von rund 90 Euro aus der Auslage und verstaute diese unter seiner Oberbekleidung. Dabei wurde er beobachtet und von Mitarbeitern des Geschäftes angesprochen.

Nachdem der Mann die Gegenstände ausgehändigt hatte flüchtete er, mutmaßlich um seine Identität nicht Preis geben zu müssen, aus dem Geschäft. Da er von den Mitarbeitern verfolgt wurde kletterte er über das Tor eines angrenzenden Fahrzeughandels. Dabei stürzte er und verletzte sich am Kopf.

Dennoch flüchtete der Täter zu Fuß weiter bis er von alarmierten Polizeikräften gestellt werden konnte. Seine Verletzung musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.