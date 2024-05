Randalierer löst Polizeieinsatz aus

Worms (ots) – Am Samstag gegen 09:55 Uhr kam es in der Bahnhofstraße/Nähe Hauptbahnhof, zu einem Polizeieinsatz wegen einem aggressiven Mann. Mehrere Zeugen meldeten einen Mann der mit einer Holzlatte sowohl auf ein fahrendes, wie auch auf geparktes Fahrzeug einschlug und hierbei jeweils die Frontscheiben erheblich beschädigte. Als die ersten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Worms eintrafen, schlug der 30-jährige Täter auch auf die Windschutzscheibe des Streifenwagen ein, die ebenfalls beschädigt wurde.

Der Mann wurde unter Vorhalt der polizeilichen Schusswaffe, sowie nach dem Einsatz eines Tasers in Gewahrsam genommen. Passanten griffen in das Geschehen ein und unterstützen die Polizei bei der Maßnahme, indem sie den Täter an eine Hauswand drückten und dort festhielten. Über die Motivlage des Täters ist bislang nichts bekannt.

Der Täter hat nun nicht nur mit mehreren Strafanzeigen und Schadenersatzansprüchen zu rechnen, er muss zudem den restlichen Tag im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms telefonisch unter der Rufnummer 06241/8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Toilettenhäuschen auf Spielplatz beschädigt

Alzey (ots) – Am Samstagvormittag wurde gegen 10.15 Uhr der Alzeyer Feuerwehr und ebenso der Polizei gemeldet, dass aus dem Toilettenhäuschen des Alzeyer Robinson-Spielplatzes Rauch steigen würde. Das Feuer konnte gelöscht werden. Es wird angenommen, dass der Brand sich nicht von allein entfacht hat, da im Innenraum keine elektrischen Gerätschäften dafür vorhanden sind.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Hat jemand etwas verdächtiges bemerkt, dass im Zusammenhang mit dem Feuer stehen könnte? Dann bitte Nachricht an die Polizei Alzey, Rufnummer 06731 9110.

Drogenkonsum und Autofahren sind nicht vereinbar

Alzey (ots) – Bei ihrer nächtlichen Streifenfahrt fiel einer Polizeistreife am Freitagmorgen gegen 01.00 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Alzeyer Schrebergärten auf, welches einer Kontrolle unterzogen wurde. Bei dem 50jährigen Fahrer aus Rheinhessen wurden drogentypische, körperliche Anzeichen festgestellt.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Dem betroffenen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im weiteren Verlauf wird auch die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Der Wagenlenker muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.